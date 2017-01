Davis Cup: Argentina vs Italia. Parlano Seppi e Lorenzi. Seppi “Penso sia un match alla pari, 50% di probabilità di vittoria”

Inntervistati da ESPN Tenis, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi hanno parlato del prossimo match di Davis Cup che vedrà impegnate venerdì prossimo l’italia contro l’Argentina a Buenos Aires (terra).

Seppi: “Questa partita sarà molto difficile, sulla terra rossa non gioco da diverso tempo. Penso sia un match alla pari, 50% di probabilità di vittoria, abbiamo fatto due buoni incontri, uno l’anno scorso uno due anni fa. L’assenza di Del Potro sarà importante per l’Argentina se lui non è presente sarà sicuramente meglio per noi. E’ un grande giocatore, è bello giocarci contro ma senza di lui può darsi che ci sia una chance in più di vittoria.

Di solito noi vinciamo in Argentina, loro in Italia e poi di nuovo noi in Argentina, quindi speriamo che anche questa volta sia così.”

Breve battuta di Lorenzi: “Il pubblico è molto caldo, ma a me piace e anche agli altri italiani si trovano bene con un pubblico caloroso. Per me è sempre meglio se ci siano i migliori perchè c’è ancor più voglia di fare meglio.”