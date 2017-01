Australian Open: Risultati Day 12. Mattek-Sands/Safarova vincono il doppio femminile

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Secondo sigillo per Mattek-Sands/Safarova. Le campionesse degli US Open si confermano in Australia, battute Hlavackova/Peng con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 6-3.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 – Semifinali

Rod Laver Arena – 05:00

1. Samantha Stosur / Sam Groth – Sania Mirza / Ivan Dodig



GS Australian Open S. Stosur / S. Groth S. Stosur / S. Groth 4 6 5 S. Mirza / I. Dodig [2] S. Mirza / I. Dodig [2] 6 2 10 Vincitore: S. Mirza I. Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Mirza / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace df 5-2 → 6-2 S. Stosur / S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Stosur / S. Groth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 30-15 ace 4-5 → 4-6 S. Stosur / S. Groth 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 4-4 → 4-5 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Stosur / S. Groth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 4-2 → 4-3 S. Mirza / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 S. Stosur / S. Groth 15-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Mirza / I. Dodig 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Stosur / S. Groth 0-15 0-30 df 0-40 df df 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 06:00

2. (12) Andrea Hlavackova / Shuai Peng – (12) Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova



GS Australian Open A. Hlavackova / S. Peng [12] A. Hlavackova / S. Peng [12] 7 3 3 B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] 6 6 6 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-4 → 2-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 1-3 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 0-30 0-40 df df 4-3 → 4-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 09:30

3. (9) Rafael Nadal – (15) Grigor Dimitrov



GS Australian Open R. Nadal [9] R. Nadal [9] 6 5 7 6 6 G. Dimitrov [15] G. Dimitrov [15] 3 7 6 7 4 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 6-5 → 6-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Nadal 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – 05:00

1. (1) Yibing Wu – (4) Yshai Oliel



GS Australian Open Y. Wu [1] Y. Wu [1] 4 6 2 Y. Oliel [4] Y. Oliel [4] 6 3 6 Vincitore: Y. Oliel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 Y. Oliel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Y. Oliel 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Oliel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Oliel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Oliel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Wu 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 4-2 → 5-2 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Oliel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Y. Wu 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Oliel 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Oliel 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Y. Oliel 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Wu 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Oliel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Wu 15-15 30-40 40-A df 2-2 → 2-3 Y. Oliel 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Wu 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Oliel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Elina Svitolina / Chris Guccione – Abigail Spears / Juan Sebastian Cabal



GS Australian Open E. Svitolina / C. Guccione E. Svitolina / C. Guccione 6 2 A. Spears / J. Cabal A. Spears / J. Cabal 7 6 Vincitore: A. Spears J. Cabal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 2-4 → 2-5 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Spears / J. Cabal 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 ace 6-6 → 6-7 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 5-4 → 5-5 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-4 → 5-4 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-3 → 4-4 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 1-2 → 2-2 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Wayne Arthurs / Richard Fromberg – Michael Chang / Todd Martin



GS Australian Open W. Arthurs / R. Fromberg W. Arthurs / R. Fromberg 4 1 4 M. Chang / T. Martin • M. Chang / T. Martin 1 4 3 Vincitore: W. Arthurs R. Fromberg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Chang / T. Martin 4-3 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Chang / T. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 W. Arthurs / R. Fromberg 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 M. Chang / T. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 W. Arthurs / R. Fromberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Show Court 3 – 05:00

1. (1) Rebeka Masarova – (7) Bianca Vanessa Andreescu



GS Australian Open R. Masarova [1] R. Masarova [1] 4 7 6 B. Andreescu [7] B. Andreescu [7] 6 6 0 Vincitore: R. Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 R. Masarova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 B. Andreescu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 4-0 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Andreescu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 R. Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 R. Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Masarova 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Masarova 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Masarova 0-15 15-40 2-0 → 2-1 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Masarova 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

2. (5) Corentin Moutet – (15) Zsombor Piros



GS Australian Open C. Moutet [5] C. Moutet [5] 3 4 Z. Piros [15] Z. Piros [15] 6 6 Vincitore: Z. Piros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Moutet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Moutet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 3-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 C. Moutet 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Finn Reynolds / Duarte Vale – Yu Hsiou Hsu / Lingxi Zhao



GS Australian Open F. Reynolds / D. Vale F. Reynolds / D. Vale 7 4 5 Y. Hsu / L. Zhao [4] Y. Hsu / L. Zhao [4] 6 6 10 Vincitore: Y. Hsu L. Zhao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 F. Reynolds / D. Vale 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Hsu / L. Zhao 0-15 15-15 30-15 4-5 → 4-6 F. Reynolds / D. Vale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Y. Hsu / L. Zhao 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Reynolds / D. Vale 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Y. Hsu / L. Zhao 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Reynolds / D. Vale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Y. Hsu / L. Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 F. Reynolds / D. Vale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-2 → 1-2 Y. Hsu / L. Zhao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Reynolds / D. Vale 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 4*-1 4*-2 4-3* df 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 F. Reynolds / D. Vale 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Hsu / L. Zhao 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 5-5 → 5-6 F. Reynolds / D. Vale 0-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 Y. Hsu / L. Zhao 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Reynolds / D. Vale 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Hsu / L. Zhao 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Reynolds / D. Vale 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Hsu / L. Zhao 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 2-3 F. Reynolds / D. Vale 15-0 ace 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 Y. Hsu / L. Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Reynolds / D. Vale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Y. Hsu / L. Zhao 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – 05:00

1. (11) Marta Kostyuk – (16) Elena Rybakina



GS Australian Open M. Kostyuk [11] M. Kostyuk [11] 6 7 E. Rybakina [16] E. Rybakina [16] 1 5 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 E. Rybakina 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 6-5 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kostyuk 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Kostyuk 0-15 0-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 df 40-A df 3-2 → 3-3 E. Rybakina 0-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-30 1-0 → 2-0 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Rybakina 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Rybakina 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Kostyuk 30-0 1-1 → 2-1 E. Rybakina 30-15 40-30 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. (3) Bianca Vanessa Andreescu / Carson Branstine – (3) Maja Chwalinska / Iga Swiatek



GS Australian Open B. Andreescu / C. Branstine [3] B. Andreescu / C. Branstine [3] 6 7 M. Chwalinska / I. Swiatek M. Chwalinska / I. Swiatek 1 6 Vincitore: B. Andreescu C. Branstine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 B. Andreescu / C. Branstine 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 M. Chwalinska / I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Andreescu / C. Branstine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 M. Chwalinska / I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 B. Andreescu / C. Branstine 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Chwalinska / I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 B. Andreescu / C. Branstine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Chwalinska / I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Andreescu / C. Branstine 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Chwalinska / I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 2-0 → 2-1 B. Andreescu / C. Branstine 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Chwalinska / I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Andreescu / C. Branstine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 M. Chwalinska / I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 B. Andreescu / C. Branstine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 4-0 → 5-0 M. Chwalinska / I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-0 → 4-0 B. Andreescu / C. Branstine 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Chwalinska / I. Swiatek 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 B. Andreescu / C. Branstine 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 7 – 05:00

1. (1) Dylan Alcott – (2) David Wagner



GS Australian Open D. Alcott [1] D. Alcott [1] 6 7 D. Wagner [2] D. Wagner [2] 1 5 Vincitore: D. Alcott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Alcott 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 6-5 → 7-5 D. Wagner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Alcott 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Wagner 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Alcott 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 4-4 D. Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Alcott 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Wagner 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Alcott 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 D. Wagner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 D. Alcott 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Wagner 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Alcott 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Wagner 0-15 0-30 0-40 30-40 4-1 → 5-1 D. Alcott 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A A-40 3-1 → 4-1 D. Wagner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Alcott 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Wagner 0-15 0-30 df df 1-0 → 2-0 D. Alcott 15-0 ace 15-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Gustavo Fernandez / Alfie Hewett – Joachim Gerard / Gordon Reid



GS Australian Open G. Fernandez / A. Hewett G. Fernandez / A. Hewett 3 6 0 J. Gerard / G. Reid [2] • J. Gerard / G. Reid [2] 6 3 1 Vincitore: J. Gerard G. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Gerard / G. Reid 0-1 G. Fernandez / A. Hewett 0- 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Fernandez / A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Gerard / G. Reid 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Fernandez / A. Hewett 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Gerard / G. Reid 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 G. Fernandez / A. Hewett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Gerard / G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Fernandez / A. Hewett 15-15 15-40 2-0 → 2-1 J. Gerard / G. Reid 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 1-0 → 2-0 G. Fernandez / A. Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Gerard / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Fernandez / A. Hewett 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Gerard / G. Reid 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Fernandez / A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 J. Gerard / G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 G. Fernandez / A. Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Gerard / G. Reid 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Fernandez / A. Hewett 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Gerard / G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. (1) Jiske Griffioen / Aniek Van Koot – (1) Diede De Groot / Yui Kamiji