Da Melbourne: Roger Federer “Ho chiamato il medical time out perché ho pensato, lui ne ha già chiamato uno, forse posso farlo anch’io per staccare un attimo”

Roger Federer in conferenza stampa ha ammesso di aver avuto un problema alla gamba, all’udduttore: “Me la sono sentita pesante dall’inizio alla fine della partita. Pensavo che il trattamento del fisioterapista mi avrebbe fatto sentire meglio, ma così non è stato. Ma non sono preoccupato per questo, non credo che mi condizionerà nella finale. Sapevo che nel quinto set dovevo ritrovare l’energia, giocare più aggressivo, anticipare la palla, credere in me stesso, servire bene e cercare di non trovarmi in situazioni difficili È stato un match strano. Contro Stan non è mai facile e per come erano andati terzo e quarto set, in cui lui aveva comandato da fondo, dovevo reagire.”

“Secondo me questi medical time out servono più a livello mentale che fisico. Normalmente vieni trattato in campo, ma se è l’inguine, devi uscire dal campo. Per la prima volta da quando è iniziata la partita puoi parlare con qualcuno, anche se è solamente il fisioterapista ma comunque riesci a staccare un po’ dalla partita.

Cominci a dirgli come ti senti la gamba e speri di poter risolvere le cose. Questo può darti un effetto positivo quando torni a giocare. Ho chiamato il medical time out perché ho pensato, lui ne ha già chiamato uno, forse posso farlo anch’io per staccare un attimo. Giusto uno a fine set, non ne faccio mai abuso e spero che nel futuro continuerò ad essere così.”

“Alcuni pensano che ho più possibilità di battere Dimitrov e non Nadal. Ma a chi importa. Alla fine ciò che conta è vincere. Sono in finale e so di avere una possibilità di vincere domenica. Penso che sarà speciale al di là dell’avversario che mi troverò di fronte. Certo, capisco cosa significa per tutti un’eventuale battaglia con Nadal. Sarebbe epica. Io sono probabilmente il suo tifoso numero uno. Tre mesi fa sono andato all’inaugurazione della sua accademia ed entrambi eravamo fermi per infortunio. L’unica cosa che potevamo fare era giocare a mini-tennis o palleggiare con i juniores”.