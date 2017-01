Pat Cash ed il calo di rendimento di Djokovic: “È logico avere un calo dopo aver fatto una cosa del genere. Ci vuole uno sforzo pazzesco per farlo nuovamente. Solo Rod Laver è riuscito nell’impresa.”

Pat Cash ha parlato di Novak Djokovic.

Per il vincitore di Wimbledon 1987 Novak ha già raggiunto il massimo della carriera: “Sicuramente la miglior versione di Novak l’abbiamo già vista. Come puoi vincere quattro Slam di fila? È incredibile, bisogna avere una costanza di rendimento che sono poche volte in una carriera accade.

È logico avere un calo dopo aver fatto una cosa del genere. Ci vuole uno sforzo pazzesco per farlo nuovamente. Solo Rod Laver è riuscito nell’impresa.”