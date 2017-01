Australian Open: Immenso Roger! Federer supera Stan Wawrinka per 6-3 al quinto set e ritorna in finale in un torneo dello Slam

Roger Federer conquista la finale dell’edizione 2017 dell’Australian Open.

Il campione svizzero ha sconfitto in semifinale il connazionale Stan Wawrinka con il risultato di 75 63 16 46 63 in 3 ore e 4 minuti di partita.

Roger sarà alla caccia del quinto Aus Open in carriera e del 18 esimo successo nei tornei del Grand Slam.

Sarà la sesta finale complessiva a Melbourne con un bilancio di 4 vittorie e 1 sola sconfitta quando nel 2009 perse da Rafael Nadal dopo una battaglia di cinque set.

28 esima finale in carriera per l’ex n.1 del mondo in un torneo dello Slam ed il bilancio è di 17 vittorie e 10 sconfitte.

Domenica alle ore 09:30 italiane Roger Federer sfiderà uno tra Rafael Nadal e Grigor Dimitrov.

Nel primo set Roger sul 2 a 1, 0-40. mancava tre palle break consecutive e Stan in qualche modo teneva il servizio.

Nel gioco successivo sul 2 pari, 15-40, era Federer ad annullare due palle break.

Sul 5 pari, 30-40, Federer annullava un’altra palla break e nel gioco seguente, dal 30 pari con Stan alla battuta, Wawrinka commetteva due errori gratuti consecutivi, con Federer che piazzava il break e conquistava la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set il momento decisivo del parziale arrivava sul 3 a 2 in favore di Roger, con Stan al servizio, quando Wawrinka cedeva a 30 il turno di battuta, commettendo l’ennesimo errore di rovescio sulla palla break e rompendo subito dopo la racchetta spezzandola in due.

Sul 5 a 3 l’ex n.1 del mondo senza alcun patema teneva a 0 il turno di battuta (piazzando due vincenti) e chiudeva la frazione per 6 a 3, mettendo a segno un diritto vincente sulla palla set.

Nel terzo set Stan nel primo game dal 15-30 ed era al servizio, piazzava un micidiale parziale di 27 punti a 6, complice anche un blackout dell’ex n.1 del mondo che ad un certo punto pensava già al quarto set, con Wawrinka che senza problemi conquistava la frazione per 6 a 1.

Nel quarto parziale Stan apriva subito la frazione con un break nel primo gioco, nel game successivo però l’ex n.1 del mondo conquistava l’immediato controbreak (ai vantaggi, con Wawrinka che sul 40 pari commetteva un deleterio doppio fallo e poi sulla palla break regalava un gratuito di rovescio).

Sul 3 a 4 Stan arrivava a due punti dal perdere il servizio, ma non concedeva palla break e teneva la battuta.

Nel game successivo invece Roger, dallo 0-40, annullava le prime due palle break, ma alla terza e dopo un diritto vincente di Wawrinka, doveva cedere il servizio e nel game successivo con un ace e due servizi vincenti Stan conquistava la frazione per 6 a 4, con Federer che sul set point sotterrava una risposta di diritto in rete.

Alla fine della frazione Roger chiamava il fisioterapista per un problema fisico.

Nel quinto e decisivo set Federer sembrava in grandi difficoltà fisiche, ma Wawrinka dopo aver mancato due palle break nel terzo ed al quinto game (dopo aver affossato un rovescio in rete sul secondo break point), nel sesto game sul 2 a 3 Stan giocava un pessimo game di servizio regalando praticamente quattro punti a Roger e commettendo un doppio fallo sulla palla break.

Roger Federer dal canto suo giocava in maniera perfetta i restanti due game di battuta, concendendo un solo punto e conquistava meritatamente la finale per 6 a 3.

La partita punto per punto