Da Melbourne: Per la nona volta Serena e Venus Williams si sfideranno in una finale Slam

Otto anni più tardi, le sorelle Williams si sfideranno nuovamente in una finale di un torneo dello Slam.

Sarà la nona volta che accade ed il bilancio è in favore di Serena 6-2).

Venus ha vinto gli US Open 2001 e Wimbledon 2008, mentre Serena si è imposta nel 2002 Roland Garros, Wimbledon 2002, US Open del 2002, Australian Open 2003, Wimbledon 2003 e 2009.

In generale Serena Williams è avanti nei confronti diretti per 16 a 11, anche se ha dichiarato “Mia sorella sarà sempre l’avversaria più dura da battere”.

Ora in questa finale ci sarà, per Serena, anche la prima posizione mondiale in caso di vittoria.