Australian Open: Sarà una finale tutta Williams nel singolare femminile. Serena e Venus si sfideranno per il titolo (Video)

Sara una finale tutta Williams quella del singolare femminile dell’Australian Open 2017.

Nella prima semifinale infatti Venus Williams ha sconfitto CoCo Vandeweghe con il risultato di 67 (3) 62 63 dopo 2 ore e 25 minuti di partita.

Da segnalare che Venus nel terzo e decisivo set piazzava il break nel primo game (ai vantaggi) e poi dopo aver annullato due palle break nel game successivo (15-40 e dopo aver commesso due doppi falli consecutivi dal 15 pari), piazzava un nuovo break sul 5 a 3, quando toglieva nuovamente il servizio a Coco (ai vantaggi) e alla quarta palla match a disposizione chiudeva la contesa per 6 a 3.

Venus ritorna in finale slam dopo sette anni.

Nella seconda semifinale dominio assoluto di Serena Williams che ha eliminato Mirjana Lucic-Baroni con il risultato di 62 61 in 50 minuti di partita.

Serena nel primo set dallo 0 a 1, senza break, ha inserito il turbo conquistando 12 dei 14 game a disposizione e vincendo senza alcun patema la partita per 61 62.

Serena e Venus si sfideranno di nuovo a Melbourne per il titolo dopo 14 anni.

In caso di vittoria di Serena Williams all’Australian Open l’americana ritornerà nuovamente in vetta al mondo scavalcando Angelique Kerber.

La partita punto per punto



GS Australian Open C. Vandeweghe C. Vandeweghe 7 2 3 V. Williams [13] V. Williams [13] 6 6 6 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 V. Williams 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 C. Vandeweghe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 C. Vandeweghe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Vandeweghe 15-0 40-0 0-2 → 1-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Williams 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 2-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 1-4 → 1-5 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 1-3 → 1-4 V. Williams 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 C. Vandeweghe 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Vandeweghe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

La partita punto per punto