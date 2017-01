Il figlio di Borg sulle orme del padre?

Tale padre, tale figlio. Si chiama Leo, ma il suo cognome non è Messi, bensi Borg. Sì, Leo è il figlio di uno dei migliori tennisti della storia, Bjorn Borg.

Il 13enne sta disputando in questi giorni il prestigioso torneo Les Petits As, uno dei tornei giovanili più importanti al mondo. Leo ha sconfitto il nostro Giorgio Tabacco al primo turno, col punteggio di 6-4 7-6, e si è poi arreso al russo Konstantin Zhzhenov, numero undici del seeding, per 6-3 6-0.

Lo stile è lo stesso del padre e ci si pone una domanda: riuscirà Leo ad imitare Bjorn?

Le fils de la légende Björn Borg est actuellement sur le court central des Petits As ! Le match en live video https://t.co/e2X4Y343jV pic.twitter.com/k1JbLLO7d4 — Les Petits As (@LesPetitsAs) 23 gennaio 2017

Lorenzo Carini