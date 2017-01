Les Petits As: speranze italiane con Nardi e Paoletti

Analizziamo le prestazioni dei tennisti italiani impegnati in questi giorni al Les Petits As, il torneo giovanile più importante al mondo.

A Tarbes, negli anni scorsi, sono passati diversi giocatori che poi hanno ottenuto ottimi risultati a livello professionistico: nell’albo d’oro del torneo troviamo Rafael Nadal, vincitore nel 2000, e Donald Young, trionfatore qui nel 2003. Non hanno gioito invece, perchè sconfitti in finale, Andy Murray (2001) e Borna Coric (2009).

Ricordiamo con piacere che, nel 2013, a vincere il torneo è stato Samuele Ramazzotti, che nell’occasione si impose su Miomir Kecmanovic in tre set.

Tra le ragazze, campionessa uscente è la giocatrice ucraina Marta Kostyuk.

SINGOLARE MASCHILE - Fuori al primo turno Fausto Tabacco, battuto dal figlio di Bjorn Borg, Leo, col punteggio di 6-4 7-6. Nulla da fare anche per Alessio Tramontin, fermato dal britannico Derrick Chen.

Molto bene Luca Nardi: il giovane azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver inanellato due successi contro Pierre Ngijol Carre (6-0 6-2) e Joel Pierleoni (6-3 7-5). Al prossimo turno se la vedrà con il russo Mikhail Gorokhov, quattordicesima testa di serie.

SINGOLARE FEMMINILE - Lotta ma esce di scena all’esordio la giovane Lisa Pigato, battuta in rimonta dall’ucraina Lopatetskaya. Niente da fare anche per Asia Serafini, che ha racimolato cinque giochi contro la turca Baykal.

Matilde Paoletti prosegue la sua avventura a Tarbes: dopo il 7-5 4-6 6-3 al primo turno contro Amelia Bissett, l’italiana ha estromesso la terza testa di serie, Jana Kolodynska, con il punteggio di 6-1 6-4. Agli ottavi affronterà Polina Kudermetova.

DOPPIO MASCHILE – Luca Nardi e Alessio Tramontin sono approdati ai quarti di finale del torneo di doppio maschile senza aver concesso alcun set agli avversari in due partite disputate. Ora dovranno sfidare la coppia americana formata da Bernard e Mayo.

Eliminato all’esordio Fausto Tabacco, in coppia con il tennista di casa Raquin.

DOPPIO FEMMINILE - Bene Lisa Pigato e Matilde Paoletti in doppio: la coppia italiana è ai quarti di finale. Esce al secondo turno Asia Serafini, in coppia con la brasiliana Bossi.

Lorenzo Carini