Australian Open 2017 Day10: Nadal è il favorito? Il delizioso Dimitrov, la potenza ritrovata di Serena e la seconda vita della Lucic.

Questo Rafa fa paura: Gli aggettivi positivi in Australia sembrano non finire mai per Rafa Nadal e dopo Roger Federer anche l’altro “veterano” del circuito arriva in semifinale: doveva essere il primo Slam giocato da protagonisti dei migliori esponenti della new generation e invece i “vecchietti terribili”, quei campionissimi da molti indicati sul viale del tramonto, hanno non solo piazzato la zampata vincente arrivando al penultimo atto ma hanno addirittura messo in mostra un tennis e una condizione fisica degni dei loro migliori giorni. Nadal è tornato esplosivo, con una muscolatura guizzante, una fisicità che gli ha permesso di regolare senza troppi patemi d’animo il canadese Raonic nei quarti: rispetto alla sconfitta subita a Brisbane un paio di settimane fa, nel match odierno Nadal ha spinto fin dal primo punto con i piedi ben piantati sulla linea di fondocampo, non più 6/7 metri fuori dal campo ma dentro a comandare il gioco: su 4 giocatori arrivati in semifinale lo spagnolo sarà l’unico con il rovescio a due mani, puntando sulla sua forza per disinnescare l’eleganza dei vari Federer, Wawrinka e Dimitrov. È nuovamente tempo di Slam per Rafa?

Dimitrov: lo stile al potere. Quanto era mancato Grigor Dimitrov al circuito dei grandi! Il bulgaro, ancora in tempo per esplodere definitivamente, si riscopre forte, fortissimo e arriva nuovamente in una semifinale Slam, risultato conseguito un paio d’anni or sono a Wimbledon prima della “sparizione”. Nella sfida dell’eleganza e della leggiadria Dimitrov ha regolato senza alcun problema il belga Goffin, in una sfida in cui non sono comunque mancati i colpi spettacolari e i rovesci deliziosi: è un gradito ritorno quello del bulgaro e se l’appetito vien mangiando, adesso in molti si chiedono se Grigor sarà in grado di resistere all’uragano Nadal. Sarà la sfida degli antipodi, la poesia contro la forza, la leggerezza contro la potenza, due storie e due tennisti accomunati dalla voglia di tornare in alto: potrà riuscire Dimitrov a conquistare la prima finale Slam?

Serena prossima numero 1? Serena Williams non ha mai smesso di pensare al numero 1: non un’ossessione, d’altronde come potrebbe essere tale per una campionessa che ha già raggiunto qualsiasi traguardo, quanto semmai un dolce desiderio da cullare. Detronizzata dalla tedesca Kerber, a inizio anno la più piccola delle Williams sembrava confermare i dubbi e le incertezze riguardo il suo futuro: a Melbourne invece non solo si è ritrovata ma adesso ha anche la possibilità di riprendersi quello scettro scippatole senza alcun rispetto (pensieri certi di Serena…) passando per un nuovo trionfo Slam. Contro la Konta era l’ennesima prova del 9: il nuovo che avanza e spinge fortemente contro il power tennis della Williams, una ambiziosa e desiderosa di conquistare il suo primo grande torneo l’altra vogliosa più che mai di riprendersi ciò che reputa di esclusiva proprietà. Una partita sontuosa quella della Williams con la povera Konta inerme di fronte alle bordate dell’americana: contro la Lucic partirà ovviamente stra favorita, poi sarà una questione di famiglia contro la sorella Venus?

Lucic, la favola continua. La Lucic Baroni non si ferma più, compie l’impresa di giornata battendo in 3 set Karolina Pliskova, una delle favorite alla vittoria finale, e torna dopo 18 anni in una semifinale Slam (nel 1999 fu Wimbledon), coronando una storia di vita bellissima. Il trionfo degli sfortunati, di coloro che vengono bersagliati dalla malasorte e che subiscono le pressioni di chi dovrebbe regalare amore puro senza pretendere indietro nulla e invece “dona” solo dolore e paura. Oggi il passato è solo un brutto ricordo, le ombre paterne e lunghe non ci sono più: i rimpianti lasciano il passo all’incredibile semifinale Slam australiana appena conquistata che (ri)porta in dote denaro, fama e magari un nuovo sponsor pubblicitario. Senza dimenticare il best ranking conquistato alla bellezza di 34 anni, quasi 35. Il bello dei sogni? Che possano continuare…

