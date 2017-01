Australian Open: Rafael Nadal centra le semifinali. Successo in tre set su Raonic (Video)

Rafael Nadal vola in semifinale agli Australian Open.

L’attuale n.9 del mondo ha sconfitto nell’ultimo quarto di finale, Milos Raonic, con il risultato di 64 76 (7) 64 dopo 2 ore e 44 minuti di partita.

Venerdì alle ore 09:30 italiane l’ex n.1 del mondo affronterà Grigor Dimitrov per un posto in finale.

Nadal dopo aver vinto il primo set senza particolari problemi per 6 a 4 (break decisivo nel quinto gioco), nel secondo parziale aveva maggiori problemi.

Il maiorchino infatti sul 4 a 5, 15-40 e dopo aver commesso un doppio fallo sul 15-30, ha annullato due palle set ed in qualche modo è uscito da quella situazione di pericolo.

Pericolo che si ripresentava nel tiebreak del secondo set, quando l’iberico si è trovato sotto per 5 a 6 e battuta per Raonic.

Qui il canadese però ha commesso un deleterio doppio fallo autoannullandosi la palla set e con Nadal che poi dopo aver annullato con autorità un’altra palla set (ma questa volta sul proprio servizio), chiudeva la frazione per 9 punti a 7, con Raonic che commetteva un errore di diritto sulla palla set.

Da segnalare che alla fine del quinto game del secondo set Milos ha chiamato il fisioterapista per un problema alla coscia destra.

Nel terzo set il momento decisivo arrivava sul 4 pari, quando Rafael che era al servizio, piazzava un micidiale parziale di otto punti consecutivi, vincendo set e match per 6 a 4.

La partita punto per punto