WTA San Pietroburgo e Taiwan: La situazione aggiornata. Forfait di Sara Errani in Russia

Sono due i tornei del circuito WTA in programma la prossima settimana.

St. Petersburg Ladies Trophy – St. Petersburg 28/32/16 $710,900 $776,000 (IndoorH)

In Russia ci sarà la presenza di Roberta Vinci. Karin Knapp si è cancellata per i noti problemi fisici.

Sara Errani invece tramite social, ha annunciato il proprio forfait per problemi fisici: l’azzurra infatti lamenta ancora dolore al polpaccio.

Nelle qualificazioni ci sarà la presenza di Camila Giorgi.

Taiwan Open – Taipei City 32/24/16 $226,750 $250,000 (hard)

Francesca Schiavone è entrata nel tabellone principale e quindi non avrà bisogno di una wild card per il tabellone principale. Nessuna italiana impegnata nelle qualificazioni.

(Clicca per vedere l'entry list) St. Petersburg Inizio torneo: 30/01/2017 | Ultimo agg.: 26/01/2017 18:51 Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 19/12/16 - Special Exempts: 0/0) 1. Halep

Halep 2. Cibulkova

Cibulkova 3. Kuznetsova

Kuznetsova 4. Vesnina

Vesnina 5. V. Williams

V. Williams 6. Vinci

Vinci 7. Strycova

Strycova 8. Bertens

Bertens 9. Gavrilova

Gavrilova 10. Kasatkina

Kasatkina 11. Babos

Babos 12. Begu

Begu 13. Makarova

Makarova 14. Putintseva

Putintseva 15. Shvedova

Shvedova 16. Niculescu

Niculescu 17. Cornet

Cornet 18. Mladenovic

Mladenovic 19. Bencic

Bencic 20. Ostapenko

Ostapenko Alternates 1. Knapp (21)*pr

Knapp (21)*pr 2. Konjuh (22)

Konjuh (22) 3. Errani (23)

Errani (23) 4. Larsson (24)

Larsson (24) 5. Beck (25)

Beck (25) 6. Goerges (26)