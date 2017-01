Australian Open 2017 Day9: sarà grande Svizzera! Roger può battere Stan? Venus incanta e Coco non smette di stupire

Il derby svizzero delle meraviglie: era difficilmente pronosticabile alla vigilia del torneo ma adesso i sogni degli appassionati rossocrociati (ma non solo…) si fa realtà. Roger Federer supera il tedesco Mischa Zverev, una delle sorprese di questi Australian Open, con qualche affanno solo nel secondo set regalandosi una semifinale di prestigio con il connazionale Stan Wawrinka, bravo a rintuzzare gli attacchi di giornata del francese Tsonga, palesando però un nervosismo assolutamente deleterio. 3-0 anche per Stan the Man e il peso di essere il favorito nella prossima sfida contro il mostro sacro Roger: come sempre negli Slam, il tennis di Wawrinka va migliorando con il passare dei turni ma l’incontro che verrà dovrà essere gestito non solo con il braccio se non soprattutto con la testa. Roger si gioca una grande chance mentre Stan sembra essere lì pronto a piazzare una nuova zampata vincente per provare a mantenere intatto il suo score nelle finali Slam. Match che possiamo solo augurarci si riveli spettacolare, indipendentemente dal campione che vincerà: rovescio su rovescio, dritto contro gioco al volo stupendo…sarà davvero il caso di celebrare chi la spunterà rendendo però il giusto merito a chi lascerà il match da sconfitto.

Venus, 36 anni e non sentirli: incredibile Venus Williams! La Venere nera del tennis arriva fra lo stupore generale in semifinale, approfittando del momento di appannamento di molte tenniste che stanno più in alto di lei in classifica e soprattutto mostrando una fisicità e un tennis esplosivi, come ai tempi d’oro. La russa Pavlyuchenkova aveva saputo estromettere dal tabellone avversarie difficili, come la connazionale Kuznetsova, eppure oggi poco ha potuto contro la Williams: due set tirati con l’americana brava a capitalizzare le occasioni concesse dalla russa, nonostante il servizio oggi non abbia funzionato al meglio e sia stata breakkata più volte. Adesso per lei in semifinale un altro derby, una giocatrice che come lei spinge a più non posso basando tutto sulla potenza. Le riuscirà un nuovo miracolo sportivo?

Coco, che sorpresa! La Vandeweghe non vuole fermarsi e continua il suo sogno Slam: battuta la favorita spagnola Muguruza, senza soffrire più di tanto e togliendosi addirittura lo sfizio di piazzarle un 6-0 nel secondo parziale. Bordate in campo tirate con una naturalità impressionante: per molti il torneo della vita, due settimane di grazia che difficilmente tornerà. Eppure la Vandeweghe non molla di un centimetro e non sembra avere alcuna insicurezza. Contro Venus non partirà di certo battuta mentre comincia a serpeggiare la domanda “chi può fermare questa Vandeweghe?”.

Alessandro Orecchio