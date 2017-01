Da Melbourne: Parla Roger Federer “È andata molto bene”

Roger Federer ha parlato dopo l’accesso alle semifinali dell’Australian Open.

Dichiara l’ex n.1 del mondo: “È andata molto bene. Sono soddisfatto per come ho cominciato la partita e da lì è stato tutto più facile. Il secondo set è stato decisivo, è stato importante ripotarmi subito in parità dopo che aveva giocato un buon game. Poi nel terzo set ho continuato a giocare bene.

Sono sorpreso di aver vinto partite al meglio dei cinque set consecutivamente contro ottimi giocatori. Per me questa era un’incognita.

Sentivo di poter essere pericoloso in qualunque giornata. Ma ovviamente nel prosieguo del torneo sarei potuto calare. Ora sono in semifinale e mi sento bene, sto giocando bene e questa è una grande sorpresa per me. L’ho detto anche quando ero in campo, se qualcuno mi avesse detto che avrei giocato in semifinale contro Stan, non c’avrei mai creduto. Non per Stan ma per me. Onestamente fino a qualche giorno fa non sapevo nemmeno che fosse nella mia parte di tabellone o che io fossi nella sua parte. Non ho mai guardato il mio spicchio dei quarti perché era qualcosa di troppo irrealistico per me.”

“Sarà un grande ed interessante match quello con Stan. Le partite contro di lui sono sempre state diverse rispetto alle altre. Quando scendo in campo per affrontarlo, avverto qualcosa di speciale per tutto quello che ha fatto in carriera, per il modo in cui gioca, perché è svizzero e perché siamo molto amici. L’ultima volta che ci siamo affrontati mi ha dominato allo US Open. Aveva giocato di gran lunga meglio di me, si muoveva davvero bene e aveva giocato in modo aggressivo. Rispetto ad anni fa ora sono più fiducioso, quando scendo in campo so cosa devo fare se voglio vincere.”