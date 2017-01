Open Court: Dimitrov, è la “volta buona”? (di Marco Mazzoni)

Quando inizia una nuova stagione c’è sempre molta curiosità nell’immaginare chi potrebbero essere i nuovi protagonisti, gli emergenti, le sorprese e le delusioni. E’ prestissimo per un bilancio, con solo tre settimane di tennis giocato, però non avrei mai immaginato di dover scrivere di Grigor Dimitrov come del giocatore più “caldo” da inizio 2017. Nella mia personale classifica delle aspettative non l’avevo proprio considerato… relegandolo nel limbo di coloro che “tanto non ce la fanno”, intrappolati nella casella delusioni. Invece il buon bulgaro ha iniziato alla grandissima, vincendo il primo ATP stagionale a Brisbane (battendo pure 3 top10, cosa per lui inedita), e si giocherà stanotte l’accesso alla semifinale dell’Australian Open vs. David Goffin. Sarà una partita molto incerta, aperta ad ogni pronostico. Entrambi stanno molto bene. Dalle loro corde esce il miglior tennis della propria carriera, ed hanno davanti un’occasione straordinaria per andarsi a giocare la prima finale di uno Slam non trovandosi davanti uno dei Big. Occasione non dico irripetibile, ma… Tecnicamente potrebbe essere un match sopraffino, visto che entrambi, seppur con un qualità diverse, hanno tutto per divertire e trovare soluzioni molto varie. Probabilmente sarà l’approccio alla partita e l’aspetto mentale a decidere il risultato. Chi dei due sarà capace di far correre il braccio con meno tensione a produrre il proprio miglior tennis, vincerà. Se entrambi giocheranno al top, potremmo assistere ad una partita molto bella, con possibili cambi di inerzia e spettacolo. Mica male finora questo torneo!

Ma più che analizzare i vari aspetti del quarto di finale, punto la mia lente su Dimitrov, perché il Grigor che stiamo ammirando da inizio stagione è davvero un giocatore trasformato: più efficace, più continuo, più forte.

Tante volte – anche su questi schermi – ho parlato di lui. Del suo buonissimo potenziale, dei suoi tanti errori (soprattutto la incapacità di darsi una continuità tecnica, come lo scellerato abbandono della GTGT Academy che ha fatto diventare Wawrinka un vincitore di Slam), dei momenti di crescita ma anche delle troppe fasi di stallo, seguite da inevitabili crisi. Dopo la semifinale a Wimbledon, una lunga, lenta discesa verso una zona grigia densa, inespugnabile. Qualche piccolo sussulto, ma poca roba rispetto al suo talento e potenziale.

Perché stavolta la crescita di Dimitrov sembra superiore? Ha davvero fatto quel salto di qualità a cui era atteso da tempo? Presto ancora per dirlo, direi di aspettare almeno metà stagione; ma gli aspetti del gioco in cui sembra cresciuto sono esattamente quelli in cui era maggiormente deficitario, e sono proprio quelli che separano il discreto o buon giocatore dall’ottimo giocatore. In generale il Dimitrov 2017 è un atleta più forte ed ordinato, un giocatore più continuo, capace di far fruttare i suoi punti di forza per ottenere con meno difficoltà punti vincenti. Ecco le tre chiavi:

Gioco di piedi più ordinato, che gli consente di arrivare con più anticipo sulla palla e tirare colpi con equilibrio Il servizio è finalmente un’arma: più punti vincenti e percentuali alte Col dritto sbaglia di meno e riesce a dominare lo scambio, trovando spesso un vincente improvviso, da ogni posizione del campo

Provo a fare una piccola analisi di ognuno di questi aspetti, ma la loro crescita simultanea è figlia di un lavoro finalmente importante, che ha reso più solida la parte atletica (è sempre stato molto elastico, ma non così potente ed ordinato), diventando la base per una crescita nella fiducia nei propri punti forti (sempre stati dritto e prima di servizio, grandi colpi ma raramente continui).

Quello degli appoggi è sempre stato il vero punto dolente. Lo ricordo in particolare in un match a Roland Garros, qualche anno fa, sul Lenglen. Ero a due passi, ed era incredibile vedere la sua scarsissima aderenza al terreno, come facesse fatica a trovare bene la palla, e come saltava via al momento di colpire non scaricando mai la forza ed anzi perdendo equilibrio e timing ideale, atterrando malissimo e perdendo ulteriore tempo. Un disastro. Adesso Dimitrov pare aver aggiustato quest’aspetto: fa meno passi e meno ampi, cerca la palla prima, trovando appoggi regolari che gli consentono di arrivar bene all’impatto, con tempo di aprire e tirare, e con ottimo equilibrio. E’ un miglioramento straordinario per chi ha un’esecuzione veloce senza troppa rotazione e cerca di muovere il gioco. Questo maggior ordine, qualità nello spostamento ed aderenza al terreno gli permette di tenere assai meglio la posizione vicino alla riga di fondo. Prima, scoordinandosi, finiva per giocare troppo dietro, scoprendo campo; quindi correva male in avanzamento, non trovando quasi mai una posizione ideale per accelerare. Il salto di qualità è evidente, e se sarà in grado di mantenerlo avrà trovato quella base che gli mancava per costruire il suo tennis brillante.

La battuta è sempre stata un suo buon colpo, ma andava a corrente alternata, troppo. Mi pare abbia cambiato qualcosa nel lancio di palla, ed anche nell’uscita del colpo, ma in generale trova ritmo e ricava più punti. Per chi ha un tennis d’attacco, rischioso, trovare punti facili con la prima di servizio, e tenere alte percentuali, è sempre decisivo per vincere.

Il dritto inoltre sembra più pesante, preciso e continuo, ed in questo la miglioria nell’approccio alla palla è stato decisivo. Più volte sia a Brisbane che Melbourne l’ho visto cambiare ritmo con una potenza e sicurezza a lui non usuale. Un colpo che lo sta aiutando molto anche nell’uscire dalle situazioni di difesa, con qualche cross ficcante ad invertire l’inerzia o dei lungo linea improvvisi, imprendibili. La sicurezza con cui governa il lato destro è un altro segnale evidenza di salute tecnica, di sicurezza e convinzione.

Questi i punti salienti della crescita di Grigor. Domani l’aspetta un match molto importante. Ma per lui è ancor più importante consolidare lungo l’arco della stagione l’alto livello di gioco raggiunto e confermare questa qualità anche su terreni meno rapidi, quelli che troverà più avanti nell’anno. Vincere è sempre l’obiettivo, ma per lui scacciarsi finalmente di dosso l’immagine di “baby Federer” ed iniziare ad essere semplicemente Dimitrov sarebbe la vera vittoria.

Marco Mazzoni

@marcomazz