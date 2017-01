Davis Cup: Argentina vs Italia. Ecco i convocati dell’Italia. Ritorna Bolelli

Questi i convocati dell’Italia in vista dell’incontro di Coppa Davis tra Argentina e Italia valido per il primo turno del World Group 2017 in programma dal 3 al 5 febbraio a Buenos Aires (terra rossa).

Corrado Barazzutti ha convocato Paolo Lorenzi, Fabio Fognini, Andreas Seppi e Simone Bolelli al rientro dopo lo stop di 8 mesi.