Australian Open: E’ semifinale per Roger Federer. Ora la sfida tutta elvetica con Wawrinka (Video)

E’ semifinale per Roger Federer agli Australian Open.

Il campione svizzero non ha avuto particolari problemi nel battere nei quarti di finale Mischa Zverev con il risultato di 61 75 62 in 1 ora e 32 minuti di partita.

In semifinale Roger Federer affronterà Stan Wawrinka in una semifinale tutta elvetica

Roger dopo aver dominato il primo set per 6 a 1, nel secondo parziale ha avuto qualche piccolo problema quando è andato sotto per 1 a 3 e battuta per il tedesco.

Federer però ha prontamente recuperato il servizio di svantaggio nel quinto gioco e piazzato dal 4 a 5, 15-30 ed era alla battuta, un parziale di 11 punti a 2, conquistando in questo modo la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set Federer sotto per 1 a 2, senza break metteva a segno da quel momento un parziale di cinque game consecutivi, conquistando la partita per 6 a 2.

Da segnalare che Roger sul 5 a 2 ha annullato una palla break e chiuso poi con autorità l’incontro.

