Fed Cup: Italia vs Slovacchia. Magdalana Rybarikova si tira fuori dalla partita per i noti problemi fisici

Uno nostro amico ha parlato con Magdalana Rybarikova nella giornata di ieri.

La slovacca è ferma da diversi mesi per dei problemi di natura fisica. Rientrerà nel circuito tra alcune settimane con il ranking protetto al n.108.

Dopo due interventi chirurgici subiti (polso sinistro – Luglio 2016, ginocchio destro – Agosto 2016) Magdalena ancora non è in discrete condizioni fisiche e per questo non giocherà il match con l’Italia di Fed Cup.

“Purtroppo non sarò in grado di giocare in Fed Cup. La decisione è praticamente sicura al 100%. Mi mancherà questa partita contro l’Italia, nelle prossime settimane forse giocherò qualche torneo ITF in Germania, ma questa è solo una possibilità”.

Un Grazie alla Slovak News Agency SITA