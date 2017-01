Davis Cup: Federico Delbonis assente nel match con l’Italia

L’eroe della finale della Coppa Davis 2016, l’uomo che ha conquistato il punto decisivo per la prima insalatiera dell’Argentina, non sarà presente nel primo turno di Davis Cup 2017 contro l’Italia a Buenos Aires.

Federico Delbonis ha confermato via Twitter con un messaggio che non ha una adeguata preparazione fisica per affrontare la sfida contro gli azzurri.