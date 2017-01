Australian Open: Risultati Live Day 9. Stan Wawrinka in semifinale. Coco Vandeweghe elimina la Muguruza. Eterna Venus

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Stan Wawrinka vola in semifinale agli Australian Open.

Non può nulla quindi Jo-Wilfried Tsonga, sconfitto per la quarta volta consecutiva dallo svizzero.

Stan si è imposto per 76 64 63.

In semifinale sfierà Federer e Mischa Zverev.

Coco Vandeweghe continua a sognare e giocare un grande Australian Open.

La tennista statunitense supera anche Garbine Muguruza e si qualifica per le semifinali degli Australian Open (per la prima volta in carriera in un torneo dello Slam).

In semifinale sfiderà Venus Williams che ha sconfitto per 64 76 (3) la russa Anastasia Pavluychenkova.

Al termine della partita Venus ha dichiarato: “E’ molto bello essere qui e giocare di nuovo a questo livello. Avere ancora la possibilità di andare avanti in un torneo così importante è qualcosa di molto eccitante per me”.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 – Quarti di Finale

Rod Laver Arena – 01:00

1. (13) Venus Williams – (24) Anastasia Pavlyuchenkova



GS Australian Open V. Williams [13] V. Williams [13] 6 7 A. Pavlyuchenkova [24] A. Pavlyuchenkova [24] 4 6 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* df 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Williams 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 03:00

2. CoCo Vandeweghe – (7) Garbiñe Muguruza



GS Australian Open C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 6 G. Muguruza [7] G. Muguruza [7] 4 0 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 C. Vandeweghe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Vandeweghe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace 40-A df 3-3 → 4-3 C. Vandeweghe 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Vandeweghe 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. (4) Stan Wawrinka – (12) Jo-Wilfried Tsonga



GS Australian Open S. Wawrinka [4] S. Wawrinka [4] 7 6 6 J. Tsonga [12] J. Tsonga [12] 6 4 3 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Tsonga 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Tsonga 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Tsonga 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Tsonga 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – 09:00

1. Mischa Zverev – (17) Roger Federer



GS Australian Open M. Zverev M. Zverev 1 5 2 R. Federer [17] R. Federer [17] 6 7 6 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Federer 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Federer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 R. Federer 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-5 → 1-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 R. Federer 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. (1) Caroline Garcia / Kristina Mladenovic – (1) Ashleigh Barty / Casey Dellacqua



GS Australian Open C. Garcia / K. Mladenovic [1] C. Garcia / K. Mladenovic [1] 15 0 A. Barty / C. Dellacqua • A. Barty / C. Dellacqua 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0

Margaret Court Arena – 01:00

1. Michael Chang / Todd Martin – John McEnroe / Patrick McEnroe



GS Australian Open M. Chang / T. Martin M. Chang / T. Martin 1 4 4 J. McEnroe / P. McEnroe • J. McEnroe / P. McEnroe 4 3 3 Vincitore: M. Chang T. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. McEnroe / P. McEnroe 4-3 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 -40 3-3 → 4-3 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. McEnroe / P. McEnroe 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Chang / T. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 -40 4-3 M. Chang / T. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Chang / T. Martin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. McEnroe / P. McEnroe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 -40 1-4 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 02:00

2. (9) Ivan Dodig / Marcel Granollers – (9) Bob Bryan / Mike Bryan



GS Australian Open I. Dodig / M. Granollers [9] I. Dodig / M. Granollers [9] 6 7 4 B. Bryan / M. Bryan [3] B. Bryan / M. Bryan [3] 7 5 6 Vincitore: B. Bryan M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 7-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Dodig / M. Granollers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Jacco Eltingh / Paul Haarhuis – Todd Woodbridge / Mansour Bahrami



GS Australian Open J. Eltingh / P. Haarhuis J. Eltingh / P. Haarhuis 2 4 3 T. Woodbridge / M. Bahrami • T. Woodbridge / M. Bahrami 4 1 4 Vincitore: T. Woodbridge M. Bahrami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Woodbridge / M. Bahrami 3-4 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 -40 3-3 → 3-4 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Woodbridge / M. Bahrami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 -40 4-1 T. Woodbridge / M. Bahrami 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 -40 2-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 30-0 30-15 30-30 2-2 → 2-3 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Woodbridge / M. Bahrami 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 06:30

4. Samantha Stosur / Sam Groth – Darija Jurak / Jean-Julien Rojer



GS Australian Open S. Stosur / S. Groth S. Stosur / S. Groth 7 7 D. Jurak / J. Rojer D. Jurak / J. Rojer 6 5 Vincitore: S. Stosur S. Groth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Jurak / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Stosur / S. Groth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Jurak / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Stosur / S. Groth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Jurak / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Stosur / S. Groth 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Jurak / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 ace 7-6* 6-6 → 7-6 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Stosur / S. Groth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 S. Stosur / S. Groth 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 5-3 → 5-4 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Stosur / S. Groth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 D. Jurak / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Stosur / S. Groth 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 D. Jurak / J. Rojer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Stosur / S. Groth 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 08:00

5. Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez – Alex Bolt / Bradley Mousley



GS Australian Open P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 7 4 6 A. Bolt / B. Mousley A. Bolt / B. Mousley 6 6 3 Vincitore: P. Carreno Busta G. Garcia-Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Bolt / B. Mousley 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Bolt / B. Mousley 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-0 → 3-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Bolt / B. Mousley 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Bolt / B. Mousley 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0

Show Court 2 – 01:00

1. (5) Yung-Jan Chan / Lukasz Kubot – (5) Gabriela Dabrowski / Rohan Bopanna



GS Australian Open Y. Chan / L. Kubot [5] Y. Chan / L. Kubot [5] 4 7 3 G. Dabrowski / R. Bopanna G. Dabrowski / R. Bopanna 6 5 10 Vincitore: G. Dabrowski R. Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Y. Chan / L. Kubot 0-15 0-30 0-40 15- 30- 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Dabrowski / R. Bopanna 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Y. Chan / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Chan / L. Kubot 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 4-3 G. Dabrowski / R. Bopanna 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-2 → 4-2 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Y. Chan / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Dabrowski / R. Bopanna 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 Y. Chan / L. Kubot 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Chan / L. Kubot 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 Y. Chan / L. Kubot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 G. Dabrowski / R. Bopanna 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Y. Chan / L. Kubot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. (11) Raquel Atawo / Yifan Xu – (11) Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova



GS Australian Open R. Atawo / Y. Xu [11] R. Atawo / Y. Xu [11] 1 1 B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] 6 6 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Atawo / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Atawo / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Atawo / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Atawo / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 R. Atawo / Y. Xu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 R. Atawo / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Atawo / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. (3) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina – (3) Andrea Hlavackova / Shuai Peng



GS Australian Open E. Makarova / E. Vesnina [3] E. Makarova / E. Vesnina [3] 5 6 A. Hlavackova / S. Peng [12] A. Hlavackova / S. Peng [12] 7 7 Vincitore: A. Hlavackova S. Peng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 30-15 5-6 → 5-7 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 df 0-40 df 5-5 → 5-6 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Nicole Bradtke / Rennae Stubbs – Iva Majoli / Alicia Molik



GS Australian Open N. Bradtke / R. Stubbs N. Bradtke / R. Stubbs 3 3 I. Majoli / A. Molik • I. Majoli / A. Molik 4 4 Vincitore: I. Majoli A. Molik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Majoli / A. Molik 3-4 I. Majoli / A. Molik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 I. Majoli / A. Molik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Majoli / A. Molik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Majoli / A. Molik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 I. Majoli / A. Molik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40- 3-3 → 3-4 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 I. Majoli / A. Molik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Majoli / A. Molik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 I. Majoli / A. Molik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. (1) Bethanie Mattek-Sands / Mike Bryan – (1) Yifan Xu / Fabrice Martin



GS Australian Open B. Mattek-Sands / M. Bryan [1] B. Mattek-Sands / M. Bryan [1] 6 6 Y. Xu / F. Martin Y. Xu / F. Martin 3 2 Vincitore: B. Mattek-Sands M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 B. Mattek-Sands / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Y. Xu / F. Martin 15-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 B. Mattek-Sands / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Xu / F. Martin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Xu / F. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Xu / F. Martin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Show Court 3 – 01:00

1. Pat Cash / Goran Ivanisevic – Carlos Moya / Mark Philippoussis



GS Australian Open P. Cash / G. Ivanisevic P. Cash / G. Ivanisevic 3 4 3 C. Moya / M. Philippoussis • C. Moya / M. Philippoussis 4 1 4 Vincitore: C. Moya M. Philippoussis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Moya / M. Philippoussis 3-4 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 P. Cash / G. Ivanisevic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 C. Moya / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Cash / G. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Moya / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 C. Moya / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 C. Moya / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Moya / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 40-15 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 02:30

2. Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic – Eri Hozumi / Miyu Kato



GS Australian Open M. Lucic-Baroni / A. Petkovic M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 3 3 E. Hozumi / M. Kato E. Hozumi / M. Kato 6 6 Vincitore: E. Hozumi M. Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Saisai Zheng / Alexander Peya – Sania Mirza / Ivan Dodig



GS Australian Open S. Zheng / A. Peya S. Zheng / A. Peya 6 3 6 S. Mirza / I. Dodig [2] S. Mirza / I. Dodig [2] 2 6 10 Vincitore: S. Mirza I. Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Mirza / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Mirza / I. Dodig 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Zheng / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Zheng / A. Peya 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Zheng / A. Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Zheng / A. Peya 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 S. Mirza / I. Dodig 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Zheng / A. Peya 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 S. Mirza / I. Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Zheng / A. Peya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 S. Mirza / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 S. Zheng / A. Peya 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Mirza / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Zheng / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Mirza / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Raquel Atawo / Robert Lindstedt – Michaella Krajicek / Raven Klaasen