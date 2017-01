Da Melbourne: Maria Vittoria Viviani “Dopo l’episodio ho pianto per un’ora e mezzo”

Queste le parole dell’azzurra Maria Vittoria Viviani squalificata ieri per aver colpito involontariamente e in maniera leggera un raccattapalle.

“La palla ha colpito il campo andando sul raccattapalle. La palla non era veloce, il ragazzo non ha avuto alcun problema, non stava mica piangendo o qualcosa del genere. Non era accaduto nulla. Come si può vedere anche dalle immagini la palla ha colpito principalmente il campo per poi toccare lievemente il raccattapalle.

Sono ancora sconvolta per quello che è accaduto. Ieri è stato una giornata molto brutta per me. Nessuno può sentirsi bene vivendo una situazione del genere. Dopo l’episodio ho pianto per un’ora e mezzo. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non ho fatto niente di sbagliato. Io sto bene con me stessa perché so di non aver fatto nulla. Una consapevolezza che mi ha aiutato a stare un po’ meglio.

Vengo dall’Italia, è molto lontana, ho fatto 24 ore di volo. Non è un gioco, ma un lavoro. Questa è la cosa che mi fa più male”.