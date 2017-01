Da Melbourne: Serena Williams “Non ho assolutamente nulla da perdere in questo torneo”

Serena Williams è ai quarti di finale dell’Australian Open.

L’attuale n.2 del mondo in caso di vittoria a Melbourne sarà nuovamente in vetta alla classifica mondiale.

“Non ho assolutamente nulla da perdere in questo torneo, sono serena e gioco partita per partita senza pensare al ranking.

La Konta sta giocando molto bene in questo periodo. Ha un gioco molto offensivo e la partita non sarà sicuramente facile. Non vedo l’ora di ritornare in campo”.