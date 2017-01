Da Melbourne: Mirjana Lucic Baroni senza sponsor ai quarti di finale agli Australian Open “È molto meglio vincere ora. È incredibile. Allora me lo aspettavo ed era normale” (Video)

Mirjana Lucic Baroni questa mattina ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open a 18 anni di distanza dall’ultima volta che approdò ai quarti in uno slam (fu a Wimbledon del 1999 quando poi perse in semifinale da Steffi Graf).

La Lucic è una delle poche tenniste in gara agli Australian Open a non avere un contratto con nessun marchio di abbigliamento. Oggi vestiva con una maglietta Adidas e il gonnellino Nike, qualcosa di sicuramente di singolare per una tennista professionista: “È da un po’ di tempo che non ho un contratto con nessuno sponsor. Vesto un po’ di tutto, dipende da come mi sento in quella giornata”, ha detto la croata dopo il successo sulla 21enne Brady per 6-4 6-2.

“È molto meglio vincere ora. È incredibile. Allora me lo aspettavo ed era normale, avevo vinto tanto da juniores e anche all’inizio da professionista. Era normale vincere tornei e grandi partite. Ora è molto speciale perchè non me l’aspettavo ed è anche divertente”.

La nota curiosa è che la Lucic Baroni aveva vinto una sola partita a Melbourne in singolara prima di questa edizione.

La partita di oggi



La semifinale del 1999 con la Graf