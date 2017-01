Challenger Maui: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana.

Challenger Maui CH | Cemento | $75.000

(1) Donaldson, Jared vs Sarkissian, Alexander

(WC) Ilagan, Andre vs Qualifier

Norrie, Cameron vs McGee, James

Krajicek, Austin vs (5) Chiudinelli, Marco

(4) Daniel, Taro vs Qualifier

Rubin, Noah vs Zhang, Ze

Satral, Jan vs Krueger, Mitchell

Soeda, Go vs (6) Escobedo, Ernesto

(7) Laaksonen, Henri vs (WC) Dolezel, Filip

Shapovalov, Denis vs Qualifier

Ito, Tatsuma vs (WC) Klahn, Bradley

Sandgren, Tennys vs (3) Sugita, Yuichi

(8) Pospisil, Vasek vs Mmoh, Michael

Wu, Di vs Paul, Tommy

(WC) McDonald, Mackenzie vs Qualifier

Novikov, Dennis vs (2) Chung, Hyeon