Italiane nei tornei ITF: Risultati 23 Gennaio 2017. I risultati di oggi

Questo il live dettagliato delle partite delle giocatrici italiane impegnate nei tornei del circuito ITF.

Cairo – $15,000 – Terra – Turno Decisivo Quali

Valeria Prosperi vs. Yusra Hegy ore 10:30



ITF Cairo V. Prosperi V. Prosperi 6 6 Y. Hegy Y. Hegy 0 0 Vincitore: V. Prosperi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 V. Prosperi 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Y. Hegy 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 V. Prosperi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Hegy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Prosperi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Y. Hegy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 V. Prosperi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Y. Hegy 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 V. Prosperi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Y. Hegy 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 V. Prosperi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Hegy 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Hammamet – $15,000 – Terra – Turno Decisivo Quali

Claudia Coppola [2] vs. Mariella Minetti 6-1 3-6 6-2

Vasilisa Aponasenko [3] vs. Chiara Quattrone 7-5 6-4

Mallaurie Noel [7] vs. Francesca Gaida 6-0 6-0

Dominique Karregat [6] vs. Valentina Del Marco 6-1 6-2