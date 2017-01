Australian Open: Risultati Live Day 8. Serena Williams ai quarti senza brillare. Ok Karolina Pliskova. Goffin supera Thiem. La Lucic Baroni dopo 18 anni ritorna ai quarti in uno Slam

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

David Goffin rimonta un set di svantaggio e batte Dominic Thiem in quattro set. Primi quarti di finale in carriera a Melbourne per il talento belga.

Serena Williams conquista il decimo quarto di finale Slam consecutivo. L’americana ha sconfitto agli ottavi di finale Barbora Strycova giocando un match altalenante.

Ora sfiderà Johanna Konta, vittoriosa in due set sulla Makarova.

Avanza ai quarti di finale la croata Mirjana Lucic-Baroni torna nei quarti di uno slam dopo 18 anni (Wimbledon 1999, dove fu sconfitta in semifinale da Steffi Graf).

Karolina Pliskova non ha dato possibilità a Daria Gavrilova negli ottavi di finale.

La ceca ha vinto con un doppio 6-3 lasciando il torneo senza alcun australiano. Ora sfiderà la Lucic-Baroni, 10 anni più grande di lei. La ceca è una delle favorite per il titolo.

Rod Laver Arena – 01:00

1. (16) Barbora Strycova – (2) Serena Williams



GS Australian Open B. Strycova [16] B. Strycova [16] 5 4 S. Williams [2] S. Williams [2] 7 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 S. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 S. Williams 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. (8) Dominic Thiem – (11) David Goffin



GS Australian Open D. Thiem [8] D. Thiem [8] 7 6 2 2 D. Goffin [11] D. Goffin [11] 5 7 6 6 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Goffin 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 6-6 → 6-7 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 D. Goffin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 7-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 05:00

3. Casey Dellacqua / Matt Reid – Martina Hingis / Leander Paes



GS Australian Open C. Dellacqua / M. Reid C. Dellacqua / M. Reid 2 3 M. Hingis / L. Paes M. Hingis / L. Paes 6 6 Vincitore: M. Hingis L. Paes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Hingis / L. Paes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Dellacqua / M. Reid 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Hingis / L. Paes 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Hingis / L. Paes 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 M. Hingis / L. Paes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Hingis / L. Paes 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Hingis / L. Paes 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Dellacqua / M. Reid 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 M. Hingis / L. Paes 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Hingis / L. Paes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – 09:00

1. (5) Karolina Pliskova – (22) Daria Gavrilova



GS Australian Open Ka. Pliskova [5] Ka. Pliskova [5] 6 6 D. Gavrilova [22] D. Gavrilova [22] 3 3 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ka. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 2-1 → 3-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 Ka. Pliskova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 5-3 D. Gavrilova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Ka. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Gavrilova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Ka. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. (6) Gael Monfils – (9) Rafael Nadal



GS Australian Open G. Monfils [6] G. Monfils [6] 40 0 R. Nadal [9] • R. Nadal [9] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0

Margaret Court Arena – 01:00

1. Brian Baker / Nikola Mektic – Bob Bryan / Mike Bryan

Non prima delle ore: 03:00



GS Australian Open B. Baker / N. Mektic B. Baker / N. Mektic 3 6 B. Bryan / M. Bryan [3] B. Bryan / M. Bryan [3] 6 7 Vincitore: B. Bryan M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 4-3 → 4-4 B. Baker / N. Mektic 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Baker / N. Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Baker / N. Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Baker / N. Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Baker / N. Mektic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Baker / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. (30) Ekaterina Makarova – (9) Johanna Konta



GS Australian Open E. Makarova [30] E. Makarova [30] 1 4 J. Konta [9] J. Konta [9] 6 6 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Konta 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 E. Makarova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Konta 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Konta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 E. Makarova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Konta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 E. Makarova 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 1-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 04:30

3. Jennifer Brady – Mirjana Lucic-Baroni



GS Australian Open J. Brady J. Brady 4 2 M. Lucic-Baroni M. Lucic-Baroni 6 6 Vincitore: M. Lucic-Baroni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Brady 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Brady 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Lucic-Baroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Brady 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Brady 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Brady 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Brady 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 07:00

4. (15) Grigor Dimitrov – Denis Istomin



GS Australian Open G. Dimitrov [15] G. Dimitrov [15] 2 7 6 6 D. Istomin D. Istomin 6 6 2 1 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Hisense Arena – 01:00

1. Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke – Ashleigh Barty / Casey Dellacqua



GS Australian Open A. Groenefeld / K. Peschke A. Groenefeld / K. Peschke 4 4 A. Barty / C. Dellacqua A. Barty / C. Dellacqua 6 6 Vincitore: A. Barty C. Dellacqua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. (4) Henri Kontinen / John Peers – (4) Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



GS Australian Open H. Kontinen / J. Peers [4] H. Kontinen / J. Peers [4] 6 7 7 J. Cabal / R. Farah [14] J. Cabal / R. Farah [14] 7 6 6 Vincitore: H. Kontinen J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* df 6*-1 6-6 → 7-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Kontinen / J. Peers 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* ace 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 J. Cabal / R. Farah 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 05:00

3. Sam Groth / Chris Guccione – Marcus Daniell / Marcelo Demoliner



GS Australian Open S. Groth / C. Guccione S. Groth / C. Guccione 7 6 M. Daniell / M. Demoliner M. Daniell / M. Demoliner 6 3 Vincitore: S. Groth C. Guccione Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Groth / C. Guccione 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Groth / C. Guccione 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Groth / C. Guccione 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Groth / C. Guccione 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Groth / C. Guccione 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 S. Groth / C. Guccione 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 S. Groth / C. Guccione 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Groth / C. Guccione 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Groth / C. Guccione 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 S. Groth / C. Guccione 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Groth / C. Guccione 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 08:00

4. (13) Roberto Bautista Agut – (3) Milos Raonic



GS Australian Open R. Bautista Agut [13] R. Bautista Agut [13] 0 6 6 4 0 M. Raonic [3] • M. Raonic [3] 40 7 3 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Raonic 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Raonic 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* ace 5*-4 ace 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-3 → 1-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Show Court 2 – 01:00

1. Jacco Eltingh / Paul Haarhuis – Michael Chang / Todd Martin



GS Australian Open J. Eltingh / P. Haarhuis J. Eltingh / P. Haarhuis 4 3 4 M. Chang / T. Martin • M. Chang / T. Martin 1 4 1 Vincitore: J. Eltingh P. Haarhuis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Chang / T. Martin 4-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-30 15-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Chang / T. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-30 15-40 40-40 3-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 0-30 0-40 15- 30- 40- 3-3 → 3-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Chang / T. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Chang / T. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 15-15 30-15 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-30 0-40 15- 30- 40- 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-30 15-40 40-40 4-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Chang / T. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Chang / T. Martin 0-0

Non prima delle ore: 02:00

2. Timea Babos / Anastasia Pavlyuchenkova – Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova



GS Australian Open T. Babos / A. Pavlyuchenkova T. Babos / A. Pavlyuchenkova 3 4 B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] B. Mattek-Sands / L. Safarova [2] 6 6 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-5 → 3-5 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 1-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 3-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Babos / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

3. (1) Caroline Garcia / Kristina Mladenovic – (1) Katarina Srebotnik / Saisai Zheng



GS Australian Open C. Garcia / K. Mladenovic [1] C. Garcia / K. Mladenovic [1] 6 6 K. Srebotnik / S. Zheng [13] K. Srebotnik / S. Zheng [13] 1 4 Vincitore: C. Garcia K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 5-1 → 6-1 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-0 → 5-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 06:30

4. Lindsay Davenport / Martina Navratilova – Nicole Bradtke / Rennae Stubbs



GS Australian Open L. Davenport / M. Navratilova L. Davenport / M. Navratilova 3 4 4 N. Bradtke / R. Stubbs • N. Bradtke / R. Stubbs 4 2 0 Vincitore: L. Davenport M. Navratilova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Bradtke / R. Stubbs 4-0 N. Bradtke / R. Stubbs 3-0 → 4-0 L. Davenport / M. Navratilova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 L. Davenport / M. Navratilova 4-2 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 L. Davenport / M. Navratilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Bradtke / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40- 3-3 → 3-4 L. Davenport / M. Navratilova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Bradtke / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

5. Irina-Camelia Begu / Horia Tecau – Abigail Spears / Juan Sebastian Cabal



GS Australian Open I. Begu / H. Tecau I. Begu / H. Tecau 4 3 A. Spears / J. Cabal A. Spears / J. Cabal 6 6 Vincitore: A. Spears J. Cabal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Begu / H. Tecau 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 3-6 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 3-4 → 3-5 I. Begu / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Spears / J. Cabal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 I. Begu / H. Tecau 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Spears / J. Cabal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 I. Begu / H. Tecau 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Begu / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Spears / J. Cabal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 I. Begu / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 I. Begu / H. Tecau 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 3-4 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Begu / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 2-1 → 2-2 I. Begu / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Spears / J. Cabal 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 I. Begu / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0

Show Court 3 – 01:00

1. Mary Joe Fernandez / Barbara Schett – Iva Majoli / Alicia Molik

Non prima delle ore: 02:00



GS Australian Open C. Moya / M. Philippoussis C. Moya / M. Philippoussis 4 2 4 W. Ferreira / H. Leconte • W. Ferreira / H. Leconte 2 4 1 Vincitore: C. Moya M. Philippoussis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 W. Ferreira / H. Leconte 4-1 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 W. Ferreira / H. Leconte 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 W. Ferreira / H. Leconte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 W. Ferreira / H. Leconte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Moya / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 W. Ferreira / H. Leconte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 W. Ferreira / H. Leconte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Moya / M. Philippoussis 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 C. Moya / M. Philippoussis 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 W. Ferreira / H. Leconte 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 W. Ferreira / H. Leconte 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 C. Moya / M. Philippoussis 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 W. Ferreira / H. Leconte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 C. Moya / M. Philippoussis 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. (7) Lukasz Kubot / Marcelo Melo – (7) Ivan Dodig / Marcel Granollers



GS Australian Open L. Kubot / M. Melo [7] L. Kubot / M. Melo [7] 6 6 I. Dodig / M. Granollers [9] I. Dodig / M. Granollers [9] 7 7 Vincitore: I. Dodig M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 I. Dodig / M. Granollers 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 3-1 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 2*-1 3*-1 3-2* df 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Chen Liang / Zhaoxuan Yang – Raquel Atawo / Yifan Xu