Australian Open: Roger c’è! Federer in cinque set supera Kei Nishikori ed è ai quarti (Video)

Roger Federer è ormai un giocatore ritrovato.

L’ex n.1 del mondo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’Australian Open il giapponese Kei Nishikori con il risultato di 67 (4) 64 61 46 63 dopo 3 ore e 23 minuti di partita.

Ai quarti di finale sfiderà Mischa Zverev che nella sorpresa di giornata ha eliminato Andy Murray.

Federer nel primo parziale sotto per 1 a 5, recuperava i due break di svantaggio e senza annullare palle break impattava sul 5 pari.

Nel tiebreak però Roger subiva il minibreak decisivo sul 2 a 3, con il nipponico che alla prima palla set a disposizione chiudeva la frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set lo svizzero, grazie ad un break nel settimo gioco, conquistava il parziale per 6 a 4 e nel terzo set continuava il buon momento dell’elvetico che dallo 0 a 1 e senza break, piazzava sei game consecutivi portando a casa la frazione per 6 a 1.

Nel quarto set Federer sul 2 a 1 mancava tre palle break e nel game successivo, sul 2 pari, Nishikori piazzava il break decisivo a 15.

Da quel momento Kei concedeva solo tre punti nei restanti tre turni di battuta e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel quinto parziale l’ex n.1 del mondo nel secondo gioco strappava a 30 la battuta a Kei che commetteva un gratuito di rovescio sul break point.

Sul 3 a 0 Roger mancava due palle per il doppio break ed in qualche modo Nishikori si salvava.

Lo svizzero però continuava senza problemi a tenera i suoi turni di battuta e chiudeva la partita per 6 a 3, dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di battuta, e con uno smash a rimbalzo vincente sul match point poteva alzare le mani al cielo per il successo ottenuto.

La partita punto per punto



GS Australian Open R. Federer [17] R. Federer [17] 6 6 6 4 6 K. Nishikori [5] K. Nishikori [5] 7 4 1 6 3 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 5-5 → 6-5 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-5 → 2-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Federer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

R. Federer - K. Nishikori

24 Aces 5

6 Doubles Faults 5

83 Winners 42

47 Unforced Errors 32

29/44 (66%) Net Points Won 19/30 (63%)

68% 1st Serves In 65%

80/100 (80%) 1st Serve Points Won 73/107 (68%)

23/48 (48%) 2nd Serve Points Won 24/57 (42%)

7/10 (70%) Break Points Saved 11/18 (61%)

91/164 (55%) 1st Return Pts Won 68/148 (46%)

33/57 (58%) 2nd Return Pts Won 25/48 (52%)

7/18 (39%) Break Points Won 3/10 (30%)

103/148 (70%) Total Service Pts Won 97/164 (59%)

67/164 (41%) Total Return Pts Won 45/148 (30%)

170/312 (54%) Total Points Won 142/312 (46%)

203 mins Duration 203 mins

188 kph / 117 mph Avg. 1st Serve Speed 170 kph / 105 mph

155 kph / 96 mph Avg. 2nd Serve Speed 135 kph / 84 mph

201 kph / 125 mph Fastest Serve 191 kph / 119 mph