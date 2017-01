John Isner ed il tweet su Donald Trump

John Isner è nuovamente al centro dell’attenzione. Lo statunitense, attuale n.19 ATP e numero uno degli Stati Uniti, ha pubblicato un post su Twitter, creando grandi discussioni. Ai commenti si è aggiunto anche Ryan Anderson.

Mentre a Washington era in corso di svolgimento la cerimonia di inaugurazione di Donald Trump come nuovo Presidente degli USA, Isner ha rilasciato un messaggio su Twitter nel quale ha scritto, semplicemente: “#GodBlessAmerica (che Dio benedica l’America)”. Sono stati tanti i fans che hanno criticato il tennista americano per questo post.

Lorenzo Carini