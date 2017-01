Da Melbourne: Andreas Seppi “Ho giocato una buona partita, peccato non aver tenuto il break del primo set. E peccato quel diritto in rete sul set point nel terzo parziale” (con il video dell’incontro con Wawrinka)

Queste le dichiarazioni di Andreas Seppi e Max Sartori ed il video del suo incontro con Stan Wawrinka negli ottavi di finale dell’Australian Open.

Andreas Seppi : “Ho giocato una buona partita, peccato non aver tenuto il break del primo set. E peccato quel diritto in rete sul set point nel terzo parziale, potevo almeno allungare la partita. Nei tre tie break non ho avuto molte chance, onestamente è stato bravo lui soprattutto nei punti finali. Ha spinto più di me soprattutto con il rovescio, il suo colpo migliore. Durante i game non era stato così aggressivo e spesso usava anche il back”.

Max Sartori , il coach dell’azzurro: “Quando ad Andreas passerà la delusione per la sconfitta, capirà di aver giocato uno dei suoi migliori match. Soprattutto tenendo presente che veniva da due vittorie sofferte. Se mantiene il livello di questa settimana a Melbourne risalirà velocemente la classifica e questa potrebbe diventare una stagione importante per lui a livello di risultati”.