Australian Open: Il programma di Lunedì 23 Gennaio.

Rod Laver Arena – 01:00

1. (16) Barbora Strycova – (2) Serena Williams

2. (8) Dominic Thiem – (11) David Goffin

Non prima delle ore: 05:00

3. Casey Dellacqua / Matt Reid – Martina Hingis / Leander Paes

Rod Laver Arena – 09:00

1. (5) Karolina Pliskova – (22) Daria Gavrilova

2. (6) Gael Monfils – (9) Rafael Nadal

Margaret Court Arena – 01:00

1. Brian Baker / Nikola Mektic – Bob Bryan / Mike Bryan

Non prima delle ore: 03:00

2. (30) Ekaterina Makarova – (9) Johanna Konta

Non prima delle ore: 04:30

3. Jennifer Brady – Mirjana Lucic-Baroni

Non prima delle ore: 07:00

4. (15) Grigor Dimitrov – Denis Istomin

Hisense Arena – 01:00

1. Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke – Ashleigh Barty / Casey Dellacqua

2. (4) Henri Kontinen / John Peers – (4) Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

Non prima delle ore: 05:00

3. Sam Groth / Chris Guccione – Marcus Daniell / Marcelo Demoliner

Non prima delle ore: 08:00

4. (13) Roberto Bautista Agut – (3) Milos Raonic

Show Court 2 – 01:00

1. Jacco Eltingh / Paul Haarhuis – Michael Chang / Todd Martin

Non prima delle ore: 02:00

2. Timea Babos / Anastasia Pavlyuchenkova – Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova

3. (1) Caroline Garcia / Kristina Mladenovic – (1) Katarina Srebotnik / Saisai Zheng

Non prima delle ore: 06:30

4. Lindsay Davenport / Martina Navratilova – Nicole Bradtke / Rennae Stubbs

5. Irina-Camelia Begu / Horia Tecau – Abigail Spears / Juan Sebastian Cabal

Show Court 3 – 01:00

1. Mary Joe Fernandez / Barbara Schett – Iva Majoli / Alicia Molik

Non prima delle ore: 02:00

2. (7) Lukasz Kubot / Marcelo Melo – (7) Ivan Dodig / Marcel Granollers

3. Chen Liang / Zhaoxuan Yang – Raquel Atawo / Yifan Xu

Court 7 – 01:00

1. Tristan Boyer – (2) Yu Hsiou Hsu

2. Tatiana Pieri – (2) Taylor Johnson

3. Hurricane Tyra Black / Jimena Rodriguez-Benito – Mihaela Lorena Marculescu / Ayumi Miyamoto

4. Joshua Howard-Tripp / Nikolay Vylegzhanin – Kody Pearson / Adam Walton

5. (8) Finn Bass / Trent Bryde – (8) Alexander Crnokrak / Dane Sweeny

Court 8 – 01:00

1. (4) Emily Appleton – Seone Mendez

2. Alexey Zakharov – (7) Alexei Popyrin

3. Ana Biskic / Alana Smith – Anri Nagata / Thasaporn Naklo

4. (7) I-Hsuan Cho / Yuki Naito – (7) Patricia Apisah / Amber Marshall

5. (5) Alexei Popyrin / Kacper Zuk – (5) Francesco Forti / Mattia Frinzi

Court 13 – 01:00

1. I-Hsuan Cho – (7) Bianca Vanessa Andreescu

2. (5) Olga Danilovic – Shuyue Ma

3. Maxence Broville – (16) Alberto Lim

4. Gabriella Da Silva Fick / Kaitlin Staines – Olga Danilovic / Marta Kostyuk

5. Alberto Lim / Alexandre Rotsaert – Yu Hsiou Hsu / Lingxi Zhao

Court 19 – 01:00

1. (15) Zsombor Piros – Benard Bruno Nkomba

2. Zeel Desai – Jule Niemeier

3. (16) Elena Rybakina – Denisa Hindova

4. (6) Baijing Lin / Xiyu Wang – (6) Astrid Wanja Brune Olsen / Malene Helgo

5. Violet Apisah / Zeel Desai – Yang Lee / Rebeka Masarova

6. Olukayode Alafia Damina Ayeni / Moerani Bouzige – Jesper De Jong / Philip Henning

Court 20 – 01:00

1. Federico Iannaccone – Alexander Crnokrak

2. Gabriella Da Silva Fick – Chengyiyi Yuan

3. (11) Ergi Kirkin – Chase Ferguson

4. Maja Chwalinska / Iga Swiatek – Lisa Mays / Ivana Popovic

5. Jack Molloy / Barnaby Smith – Chase Ferguson / Benard Bruno Nkomba

6. Chun Hsin Tseng / Bang Shuo Yin – Marvin Moeller / Naoki Tajima

Court 22 – 01:00

1. Eleonora Molinaro – (14) Yuki Naito

2. (1) Yibing Wu – Finn Bass

3. Matteo Martineau – Rinky Hijikata

4. Emil Ruusuvuori / Michael Vrbensky – Zizou Bergs / Yshai Oliel

5. Taylor Johnson / Nicole Mossmer – Eunhye Lee / Satoko Sueno