Australian Open: Nessuno ci crede. Andy Murray eliminato agli ottavi di finale da Mischa Zverev (Video)

Incredibile eliminazione di Andy Murray negli ottavi di finale dell’Australian Open.

Murray, che non perdeva da ben 11 anni con un giocatore peggio classificato di Mischa Zverev (questa settimana al n.50 del mondo) si è arreso al tedesco con il punteggio di 75 57 62 64 dopo 3 ore e 33 minuti di partita.

Da segnalare che nel quarto parziale il teutonico ha piazzato il break decisivo nel primo game (ai vantaggi dal 40-15).

Zverev poi non tremava con il braccio e non concedeva palle break al suo avversario, che sembrava stupito dall’accaduto.

Sul 5 a 4 Mischa andava a servire per il match e sul 30 pari piazzava due servizi vincenti consecutivi chiudendo la contesa al primo match point utile per 6 a 4.

Per Mischa Zverev sono i primi quarti di finale in carriera in un torneo del Gran Slam.

La partita punto per punto