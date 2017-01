Da Melbourne: L’incredibile squalifica a Maria Vittoria Viviani (con il video dell’episodio)

Incredibile episodio della squalifica di Maria Vittoria Viviani nel primo turno degli Australian Open Juniores. Al termine del primo set perso dalla pavese contro la cinese Xin Yu Wang, l’azzurrina ha semplicemente appoggiato la pallina dietro verso uno dei raccattapalle. Sfortuna ha voluto che lo colpisse, ma lievemente, al petto.

L’azzurra si è scusata immediatamente dell’accaduto.

La Vivianis si avviava al cambio di campo quando è arrivata la segnalazione di uno dei giudici di linea. E’ arrivato il supervisor, che dopo una interminabile discussione, ha deciso di squalificare l’azzurra.

Maria Elena Camerin, responsabile del settore azzurre under 18 ha dichiarato: “Un fatto assurdo, Maria Vittoria ha semplicemente lanciato la pallina dietro, non c’era nessuna intenzione di colpire il raccattapalle. E’ non è stato un gesto cattivo, lei in campo e fuori è sempre rispettosa ed educata. E’ molto dispiaciuta, è uscita dal campo in lacrime. L’ho anche ripetuto al supervisor che hanno sbagliato di grosso. Un episodio incredibile”.