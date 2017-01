Video del Giorno: Federer, Haas e Dimitrov canterini

Che Roger Federer sapesse dare spettacolo in un campo da tennis era cosa ben nota, che lo svizzero possedesse spiccate “doti artistiche” rappresentava invece fino a pochi giorni fa un lato di lui sconosciuto ai più.

Il campione di Basilea, reduce dalla brillante vittoria ottenuta al terzo turno dell’Australian Open a spese di Tomas Berdych, ha condiviso sul proprio profilo Twitter un video in cui lui stesso appare impegnato a cantare il brano “Hard to say I’m sorry” al fianco di Grigor Dimitrov e Tommy Haas, con l’accompagnamento al pianoforte a cura di David Foster.

Nella didascalia del filmato, Federer ha poi scherzato e lanciato l’idea che l’atipico trio intenda dare vita ad una boyband.. esisterebbero i presupposti per una seconda carriera di successo?

Edoardo Gamacchio