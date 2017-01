Challenger Rennes: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Salvatore Caruso.

Challenger Rennes CH | Indoor | e85.00

(1) Ivashka, Ilya vs Safiullin, Roman

Corrie, Edward vs Horansky, Filip

Glasspool, Lloyd vs Michon, Axel

Barry, Sam vs (7) Karatsev, Aslan

(2) De Loore, Joris vs Zopp, Jurgen

(WC) Guinard, Manuel vs Nys, Hugo

(WC) Reboul, Fabien vs Przysiezny, Michal

Sidorenko, Alexandre vs (8) Caruso, Salvatore

(3) Arevalo, Marcelo vs Hemery , Calvin

Jouan, Romain vs Olivetti, Albano

Artunedo Martinavarro, Andres vs Boutillier, Remi

Lokoli, Laurent vs (6) Barrere, Gregoire

(4) Ignatik, Uladzimir vs Tyurnev, Evgeny

(WC) Gautier, Alexis vs (WC) Bruandet, Loick

(WC) Benchetrit, Elliot vs (WC) Musialek, Alexis

(PR) Desein, Niels vs (5) Tsitsipas, Stefanos

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Manuel Guinard vs Hugo Nys

2. Alexandre Sidorenko vs [8] Salvatore Caruso

3. Romain Jouan vs Albano Olivetti

4. Laurent Lokoli vs [6] Gregoire Barrere

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Joris De Loore vs Jurgen Zopp

2. Sam Barry vs [7] Aslan Karatsev

3. Edward Corrie vs Filip Horansky

4. [4] Uladzimir Ignatik vs Evgeny Tyurnev

5. Andres Artunedo Martinavarro vs Remi Boutillier

6. [PR] Niels Desein vs [5] Stefanos Tsitsipas

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Fabien Reboul vs Michal Przysiezny

2. Lloyd Glasspool vs Axel Michon

3. [1] Ilya Ivashka vs Roman Safiullin

4. [3] Marcelo Arevalo vs Calvin Hemery

5. [WC] Alexis Gautier vs [WC] Loick Bruandet

6. [WC] Elliot Benchetrit vs [WC] Alexis Musialek