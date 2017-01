Australian Open: Risultati Day 7. Fuori la n.1 del mondo Angelique Kerber. Avanza Tsonga. Out a sorpresa la Kuznetsova. Avanza Venus Williams

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Perde nettamente Angelique Kerber negli ottavi di finale.

La tennista tedesca non ha opposto resistenza contro Coco Vandeweghe che si è imposta per 62 63.

Jo-Wilfried Tsonga ha vinto ed è approdato ai quarti di finale dopo aver battuto in quattro set la rivelazione del torneo, Daniel Evans, con un punteggio di 6-7 (4) 6-2 6-4 6-4 .

Fuori a sorpresa Svetlana Kuznetsova che è stata sconfitta con un doppio 63 dalla connazionale Anastasia Pavlyuchenkova.

Venus Williams approda ai quarti di finale dopo aver eliminato per 63 75 una Mona Barthel in netta ripresa.

Nessun problema per Garbine Muguruza che senza problemi è approdata ai quarti di finale dopo aver superato con il risultato di 62 63 la rumena Sorana Cirstea.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 – Ottavi di Finale

1. (24) Anastasia Pavlyuchenkova – (8) Svetlana Kuznetsova



GS Australian Open A. Pavlyuchenkova [24] A. Pavlyuchenkova [24] 6 6 S. Kuznetsova [8] S. Kuznetsova [8] 3 3 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Kuznetsova 0-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Kuznetsova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Mona Barthel – (13) Venus Williams



GS Australian Open M. Barthel M. Barthel 3 5 V. Williams [13] V. Williams [13] 6 7 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Williams 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 V. Williams 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 V. Williams 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. (1) Andy Murray – Mischa Zverev



GS Australian Open A. Murray [1] A. Murray [1] 5 7 2 4 M. Zverev M. Zverev 7 5 6 6 Vincitore: M. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Murray 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Zverev 15-0 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 M. Zverev 15-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 M. Zverev 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Murray 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 3-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Murray 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. (17) Roger Federer – (5) Kei Nishikori



GS Australian Open R. Federer [17] R. Federer [17] 6 6 6 4 6 K. Nishikori [5] K. Nishikori [5] 7 4 1 6 3 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Federer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 5-5 → 6-5 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-5 → 2-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Federer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

2. (1) Angelique Kerber – Coco Vandeweghe



GS Australian Open A. Kerber [1] A. Kerber [1] 2 3 C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 6 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 ace df 2-4 → 2-5 A. Kerber 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. (11) Jean-Julien Rojer / Horia Tecau – (11) Marc Polmans / Andrew Whittington



GS Australian Open J. Rojer / H. Tecau [11] J. Rojer / H. Tecau [11] 6 6 M. Polmans / A. Whittington M. Polmans / A. Whittington 7 7 Vincitore: M. Polmans A. Whittington Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Polmans / A. Whittington 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Polmans / A. Whittington 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Polmans / A. Whittington 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Polmans / A. Whittington 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0

2. Alex Bolt / Bradley Mousley – Sam Querrey / Donald Young



GS Australian Open A. Bolt / B. Mousley A. Bolt / B. Mousley 7 3 7 S. Querrey / D. Young S. Querrey / D. Young 5 6 5 Vincitore: A. Bolt B. Mousley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Querrey / D. Young 0-15 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 S. Querrey / D. Young 15-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 S. Querrey / D. Young 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 3-3 → 4-3 S. Querrey / D. Young 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Querrey / D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Querrey / D. Young 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Querrey / D. Young 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Querrey / D. Young 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 S. Querrey / D. Young 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Querrey / D. Young 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Querrey / D. Young 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 S. Querrey / D. Young 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 S. Querrey / D. Young 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Querrey / D. Young 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Querrey / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey / D. Young 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Querrey / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. (4) Stan Wawrinka – Andreas Seppi



GS Australian Open S. Wawrinka [4] S. Wawrinka [4] 7 7 7 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 30-0 ace 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Seppi 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Sorana Cirstea – (7) Garbiñe Muguruza



GS Australian Open S. Cirstea S. Cirstea 2 3 G. Muguruza [7] G. Muguruza [7] 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 3-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Cirstea 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. (1) Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut – (1) Dominic Inglot / Florin Mergea



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut [1] P. Herbert / N. Mahut [1] 2 7 6 D. Inglot / F. Mergea [16] D. Inglot / F. Mergea [16] 6 5 2 Vincitore: P. Herbert N. Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Inglot / F. Mergea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-0 → 3-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-0 → 3-0 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Inglot / F. Mergea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 6-5 → 7-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Inglot / F. Mergea 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 D. Inglot / F. Mergea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. (8) Barbora Krejcikova / Rajeev Ram – (8) Casey Dellacqua / Matt Reid



GS Australian Open B. Krejcikova / R. Ram [8] B. Krejcikova / R. Ram [8] 7 6 7 C. Dellacqua / M. Reid C. Dellacqua / M. Reid 5 7 10 Vincitore: C. Dellacqua M. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 0-30 0-40 15- 30- 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 ace 1*-5 1-6* df 2-6* ace 6-6 → 6-7 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Dellacqua / M. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Dellacqua / M. Reid 0-15 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 C. Dellacqua / M. Reid 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 B. Krejcikova / R. Ram 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 C. Dellacqua / M. Reid 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Dellacqua / M. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / R. Ram 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 C. Dellacqua / M. Reid 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Mansour Bahrami / Fabrice Santoro – Pat Cash / Goran Ivanisevic

GS Australian Open M. Bahrami / F. Santoro M. Bahrami / F. Santoro 4 4 0 P. Cash / G. Ivanisevic • P. Cash / G. Ivanisevic 3 1 0 Vincitore: M. Bahrami F. Santoro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Cash / G. Ivanisevic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 P. Cash / G. Ivanisevic 4-1 M. Bahrami / F. Santoro 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 15-15 15-30 40-30 2-0 → 3-0 P. Cash / G. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-15 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 15-15 15-30 40-30 0-15 0-30 15-40 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 -40 3-3 → 4-3 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 P. Cash / G. Ivanisevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Bahrami / F. Santoro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Bahrami / F. Santoro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Cash / G. Ivanisevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. (12) Jo-Wilfried Tsonga – Daniel Evans



GS Australian Open J. Tsonga [12] J. Tsonga [12] 6 6 6 6 D. Evans D. Evans 7 2 4 4 Vincitore: J. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Evans 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Evans 0-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 D. Evans 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 3*-5 ace 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Jonas Bjorkman / Thomas Johansson – Jacco Eltingh / Paul Haarhuis

GS Australian Open J. Bjorkman / T. Johansson J. Bjorkman / T. Johansson 3 2 0 J. Eltingh / P. Haarhuis • J. Eltingh / P. Haarhuis 4 4 0 Vincitore: J. Eltingh P. Haarhuis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 J. Eltingh / P. Haarhuis 2-4 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Eltingh / P. Haarhuis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. (8) Vania King / Yaroslava Shvedova – (8) Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic



GS Australian Open V. King / Y. Shvedova [8] V. King / Y. Shvedova [8] 6 2 3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 4 6 6 Vincitore: M. Lucic-Baroni A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 30-0 1-4 → 1-5 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. (5) Feliciano Lopez / Marc Lopez – (5) Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez



GS Australian Open F. Lopez / M. Lopez [5] F. Lopez / M. Lopez [5] 6 4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 7 6 Vincitore: P. Carreno Busta G. Garcia-Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Lopez / M. Lopez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 3-4 → 4-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Samantha Stosur / Sam Groth – Pauline Parmentier / Nicolas Mahut



GS Australian Open S. Stosur / S. Groth S. Stosur / S. Groth 6 6 P. Parmentier / N. Mahut P. Parmentier / N. Mahut 3 4 Vincitore: S. Stosur S. Groth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Parmentier / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Parmentier / N. Mahut 30-0 40-15 df 4-2 → 4-3 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 30-15 3-2 → 4-2 P. Parmentier / N. Mahut 0-15 df 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 S. Stosur / S. Groth 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 P. Parmentier / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Parmentier / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 P. Parmentier / N. Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 S. Stosur / S. Groth 15-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 P. Parmentier / N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-1 → 4-2 S. Stosur / S. Groth 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 P. Parmentier / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 3-1 S. Stosur / S. Groth 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Parmentier / N. Mahut 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Stosur / S. Groth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. Yifan Xu / Fabrice Martin – Liezel Huber / Marcin Matkowski



GS Australian Open Y. Xu / F. Martin Y. Xu / F. Martin 6 6 L. Huber / M. Matkowski L. Huber / M. Matkowski 2 3 Vincitore: Y. Xu F. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Huber / M. Matkowski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Y. Xu / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Huber / M. Matkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Y. Xu / F. Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Huber / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Xu / F. Martin 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Huber / M. Matkowski 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Y. Xu / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Huber / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Xu / F. Martin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Huber / M. Matkowski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Y. Xu / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Huber / M. Matkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 4-1 Y. Xu / F. Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 L. Huber / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Y. Xu / F. Martin 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 L. Huber / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. (3) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina – (3) Viktorija Golubic / Kristyna Pliskova



GS Australian Open E. Makarova / E. Vesnina [3] E. Makarova / E. Vesnina [3] 7 2 6 V. Golubic / Kr. Pliskova V. Golubic / Kr. Pliskova 6 6 2 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Golubic / Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Golubic / Kr. Pliskova 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 ace 40-0 ace 1-5 → 2-5 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-4 → 1-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 V. Golubic / Kr. Pliskova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Golubic / Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1

3. Destanee Aiava / Marc Polmans – Martina Hingis / Leander Paes



GS Australian Open D. Aiava / M. Polmans D. Aiava / M. Polmans 4 3 M. Hingis / L. Paes M. Hingis / L. Paes 6 6 Vincitore: M. Hingis L. Paes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Aiava / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Aiava / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Aiava / M. Polmans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 1-3 → 2-3 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Aiava / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Aiava / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Hingis / L. Paes 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Aiava / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 D. Aiava / M. Polmans 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 M. Hingis / L. Paes 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Aiava / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Aiava / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Hingis / L. Paes 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Aiava / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. Andreja Klepac / Treat Huey – Michaella Krajicek / Raven Klaasen



GS Australian Open A. Klepac / T. Huey A. Klepac / T. Huey 7 6 8 M. Krajicek / R. Klaasen M. Krajicek / R. Klaasen 6 7 10 Vincitore: M. Krajicek R. Klaasen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Krajicek / R. Klaasen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Klepac / T. Huey 15-0 15-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 A. Klepac / T. Huey 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Klepac / T. Huey 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Krajicek / R. Klaasen 0-15 30-15 3-3 → 3-4 A. Klepac / T. Huey 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-3 → 2-3 A. Klepac / T. Huey 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Klepac / T. Huey 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 ace 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-6 → 6-6 A. Klepac / T. Huey 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Klepac / T. Huey 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Klepac / T. Huey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Krajicek / R. Klaasen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Klepac / T. Huey 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Klepac / T. Huey 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Krajicek / R. Klaasen 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Klepac / T. Huey 15-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 0-0 → 1-0

5. Lindsay Davenport / Martina Navratilova – Iva Majoli / Alicia Molik



GS Australian Open L. Davenport / M. Navratilova L. Davenport / M. Navratilova 4 4 0 I. Majoli / A. Molik • I. Majoli / A. Molik 0 2 0 Vincitore: L. Davenport M. Navratilova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Majoli / A. Molik 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 I. Majoli / A. Molik 4-2 L. Davenport / M. Navratilova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 I. Majoli / A. Molik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Davenport / M. Navratilova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Majoli / A. Molik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Davenport / M. Navratilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 I. Majoli / A. Molik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 L. Davenport / M. Navratilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-0 L. Davenport / M. Navratilova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 I. Majoli / A. Molik 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 L. Davenport / M. Navratilova 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 I. Majoli / A. Molik 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. Elina Svitolina / Chris Guccione – Anna-Lena Groenefeld / Robert Farah



GS Australian Open E. Svitolina / C. Guccione E. Svitolina / C. Guccione 6 6 10 A. Groenefeld / R. Farah A. Groenefeld / R. Farah 3 7 7 Vincitore: E. Svitolina C. Guccione Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 A. Groenefeld / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Groenefeld / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 A. Groenefeld / R. Farah 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Svitolina / C. Guccione 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Groenefeld / R. Farah 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 A. Groenefeld / R. Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-3 → 5-3 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Groenefeld / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Svitolina / C. Guccione 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. (12) Andrea Hlavackova / Shuai Peng – (12) Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez



GS Australian Open A. Hlavackova / S. Peng [12] A. Hlavackova / S. Peng [12] 6 6 A. Klepac / M. Martínez Sánchez A. Klepac / M. Martínez Sánchez 2 0 Vincitore: A. Hlavackova S. Peng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-0 → 5-0 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Klepac / M. Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Eri Hozumi / Miyu Kato – Sania Mirza / Barbora Strycova



GS Australian Open E. Hozumi / M. Kato E. Hozumi / M. Kato 6 2 6 S. Mirza / B. Strycova [4] S. Mirza / B. Strycova [4] 3 6 2 Vincitore: E. Hozumi M. Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Mirza / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Mirza / B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Mirza / B. Strycova 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-40 2-2 → 2-3 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Mirza / B. Strycova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 5-3 → 6-3 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Mirza / B. Strycova 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Darija Jurak / Jean-Julien Rojer – Hao-Ching Chan / Max Mirnyi



GS Australian Open D. Jurak / J. Rojer D. Jurak / J. Rojer 6 6 H. Chan / M. Mirnyi [4] H. Chan / M. Mirnyi [4] 4 2 Vincitore: D. Jurak J. Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 H. Chan / M. Mirnyi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 H. Chan / M. Mirnyi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 D. Jurak / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 H. Chan / M. Mirnyi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Chan / M. Mirnyi 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Chan / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 D. Jurak / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Chan / M. Mirnyi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Jurak / J. Rojer 15-0 ace 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 H. Chan / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Jurak / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Chan / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Jurak / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Chan / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

5. (3) Andrea Hlavackova / Edouard Roger-Vasselin – (3) Raquel Atawo / Robert Lindstedt