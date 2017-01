Da Melbourne: Rafael Nadal “fisicamente mi sentivo alla grande, pronto per correre su ogni palla”

Rafael Nadal ha parlato al termine della partita vinta contro Alexander Zverev all’Australian Open.

Dichiara Rafael: “È un risultato significativo per me. Gli ultimi due match che avevo giocato al quinto li avevo persi, quindi sono molto contento di aver vinto recuperando da due set a uno. Sentivo che questa fosse la mia giornata. Ho lavorato tantissimo per tutto dicembre per avere la possibilità di giocare bene in questo tipo di momenti.”

“Ho cominciato il match con unpo’ di nervosismo ma poi mi sono ripreso e nel terzo set nonostante abbia perso il tie-break, ho giocato meglio io.

È stata dura perdere quel set, ma mentalmente sono rimasto positivo e fisicamente mi sentivo alla grande, pronto per correre su ogni palla. Quindi ho terminato il match molto meglio di come l’ho iniziato. Questo è un aspetto molto importante.

Era fondamentale arrivare alla seconda settimana, non conta il modo in cui lo hai fatto. Ho vinto tre grandi partite e spero di essere pronto. Vedremo come mi sveglierò domani, ma penso che starò bene anche dal punto di vista fisico.”

“Sono stato solo concentrato sul mio gioco. Ha avuto qualche problema negli ultimi punti del game del 2-2 e in quello successivo, ma poi ha cominciato a servire alla grande di nuovo, a colpire bene. Per brekkarlo la seconda volta ho dovuto giocare alcuni punti straordinari. Quei crampi vengono anche perché si è nervosi, so come funziona, ci sono passato.”