Australian Open 2017 Day6: l’incredibile fisicità di Nadal, Serena detta legge e la Konta fa paura (con i video di giornata)

Big Jim Nadal: il Rafa Nadal che stiamo ammirando in questi giorni sui campi di Melbourne è la versione deluxe del campione di Manacor e l’immagine del giocatore 2015/2016 fermo per infortuni a ripetizione, meno forte muscolarmente e con un tennis meno performante appare solo come uno sbiadito ricordo. Nadal sta mettendo in mostra in questo primo Slam dell’anno una condizione fisica straripante, frutto di sessioni di allenamento durissime che negli anni hanno forgiato il campione che è. Contro il ragazzino Zverev mette in mostra tutto il suo repertorio, fra dritti uncinati, recuperi monstre e la capacità di arrivare sempre in anticipo sulla palla. Il tedeschino che diventerà un campione gioca bene, benissimo ma finisce per essere sfiancato dalla tenuta dell’iberico: il quinto set è per lui un calvario mentre Rafa sembra poterne avere ancora per un eventuale sesto, settimo set, candidandosi a pretendente al titolo e alla corona australiana. Certo fosse capitato nell’altra parte del tabellone…

Serena c’è, eccome! I dubbi sulla tenuta fisica ma anche mentale di Serena Williams, sulla sua voglia di continuare nel tennis senza farsi distrarre dai futuri progetti matrimoniali, sono stati tutti spazzati via in questa prima settimana a Melbourne. È vero che eccezion fatta per la Bencic Serena non ha incontrato giocatrici di livello ma è pur vero che la campionessa statunitense non si è mai incartata nelle sue insicurezze e nei suoi unforced, riuscendo soprattutto a risparmiare energie preziose in vista della seconda settimana. Serena vuole tornare sulla cima del mondo, d’altronde è una di quelle campionesse che vuole tutto (record dei 24 Slam?) che non sa cosa significhi la parola accontentarsi.

Fuori Cibulkova, all in Konta: impressiona il tennis risolutivo della britannica Konta che quando non piazza vincenti potentissimi trova il modo sempre di pizzicare una riga. Irrisoria la facilità con cui regola la danese Wozniacki: se davvero Fissette è l’artefice di tale crescita esponenziale, Sara Errani in questo momento si starà facendo più di una domanda. Esce di scena la Cibulkova, lontana parente della vincitrice del Master di fine anno 2016: per la slovacca la Makarova si rivela avversario ostico che costringe ad abbandonare i (primi) sogni di gloria Slam.

Ancora il maratoneta Istomin: il tennista uzbeko autore della più grande sorpresa Slam degli ultimi anni ci prende gusto e vince una nuova maratona al quinto set, stavolta contro lo spagnolo Carreno Busta. Resta solo da chiedersi: quante energie potrà ancora avere Denis Istomin?!?

Monfils-Goffin coppia d’assi: il duo franco-belga arriva alla seconda settimana e lo fa regalando sensazioni differenti. Gael il francese ha tenuto a bada il fisico in questi primi tre incontri (da sempre suo tallone d’Achille) regolando nel match di terzo turno in maniera perentoria il sempre bello da vedere Kohlschreiber: se non ci saranno infortuni il suo tennis potrebbe mettere in crisi la resistenza di Rafa Nadal al prossimo turno? Il belga Goffin, piccolino di statura e dal tennis sopraffino, ha regolato invece il gigante croato tutto potenza Karlovic: una battaglia fra due universi tennistici agli antipodi eppure colpisce la rapidità con cui David il biondo supera lo spilungone aceman. Dove può però arrivare il tennis leggerino e tutto tocchi del belga? Per il bene dello spettacolo speriamo il più lontano possibile. La prossima sfida con l’austriaco Thiem (oggi vittorioso in 4 su Paire) si preannuncia interessante…

Milos Raonic: è tutto oro ciò che luccica? Ha vinto e questo sinceramente è quello che conta. Milos Raonic, fin qui praticamente ingiocabile, ha mostrato nel terzo turno contro il francese Gilles Simon le prime crepe del proprio tennis, perdendo un set ed energie preziose. Sfida avvincente che può rivelarsi beffarda: Milos il bombardiere deve totalmente credere nei propri mezzi. Se riuscirà a convincersi realmente di poter vincere il suo primo Slam, il palcoscenico australiano potrebbe rivelarsi ideale per tale prima volta.

Alessandro Orecchio