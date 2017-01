Bogdan Obradovic parla della crisi di Novak Djokovic: “La sua vita personale è cambiata rispetto a prima, la famiglia adesso viene è al primo posto e gli manca molto quando è lontano da casa”

Bogdan Obradovic ex capitano della squadra serba di Coppa Davis ha parlato delle difficoltà di Novak Djokovic.

Dichiara Obradovic: “La prima impressione è sicuramente quella che Djokovic ha disputato contro Istomin all’Australian Open forse il peggior match che gli ho visto giocare in un torneo del Grande Slam in carriera. Era lento molto, non era aggressivo, non era il Novak che ci aspettavamo di vedere in un torneo importante come questo.”

“La sua vita personale è cambiata rispetto a prima, la famiglia adesso viene è al primo posto e gli manca molto quando è lontano da casa. Novak è un grande campione, ha una personalità complessa. Tutti noi dobbiamo fare il nostro lavoro, ma per tutti la famiglia è comunque sempre al primo posto. E quando sentiamo che qualcosa manca, allora c’è un problema sicuramente.”

“Credo che tutti noi, suoi tifosi connazionali, dovemmo fargli sentire la nostra presenza, augurandogli di vincere e di difendere più punti possibili nei Masters 1000 americani e cercare di spodestare Murray”.