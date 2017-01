Australian Open: Rafael Nadal supera in cinque set Alexander Zverev sfiancato alla fine dal caldo e dai crampi. Lo spagnolo è agli ottavi di finale (Video)

Rafael Nadal vince un complicato e difficile match con Alexander Zverev ed approda agli ottavi di finale dell’Australian Open.

Lo spagnolo ha superato al terzo turno il giocatore teutonico con il risultato di 46 63 67 (5) 63 62 dopo 4 ore e 6 minuti di partita.

Ora sfiderà uno tra Monfils [6] o Kohlschreiber [32].

Nadal è stato bravo a non disunirsi ed a recuperare quando è stato sotto per due set a uno, brekkando immediatamente il tedesco nel secondo gioco del quarto set, prima di chiudere la frazione per 6 a 3, annullando una palla break sul 3 a 1 e piazzando un fondamentale ace sul 5 a 3, 40-30 e palla set.

Nel quinto parziale Rafael avanti per 2 a 0 subiva il controbreak nel quarto gioco,

Sul 2 pari Zverev, dal 40-15, mancava quattro palle del 3 a 2 e poi sul 40 pari dopo aver vinto uno scambio di 37 colpi sentiva un accenno di crampi, e da quel momento Rafael prendeva il sopravvento e brekkava l’avversario e la partita si chiudeva praticamente in quel punto.

Alexander infatti era fermo sul campo e l’ex n.1 del mondo chiudeva senza patemi il match per 6 a 2, dopo un altro combattuto game vinto da Rafael sul 4 a 2 (al servizio di Zverev), ma si vedeva chiaramente che il giovane tedesco non ne aveva più in campo.

