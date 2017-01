Lele Mora entra nel team di Camila Giorgi: “Sono certo che ci sarà una riconciliazione con la Federazione“

Dal settimanale Panorama di questa settimana intervistato dalla giornalista Antonella Piperno e ripresa da SportFace apprendiamo che Lele Mora è entrato a far parte del team di Camila Giorgi.

Dichiara Lele Mora: “Camila ha grandi doti ma in questo momento ha bisogno di molte attenzioni“.

Mora ed il figlio Mirko saranno consulenti esterni della tennista marchigiana: “Sono certo che ci sarà una riconciliazione con la Federazione“ continua Lele.

Continua Mora: “Escludo che Camila faccia i reality ma non la pubblicità. Camila può crescere come personaggio, magari legandosi a qualcuno che abbia visibilità come Federica Pellegrini con Filippo Magnini”.