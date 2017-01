Australian Open: Risultati Live Day 6. Johanna Konta elimina la Wozniacki. Bene Serena Williams. Out la Cibulkova. Ok Thiem e Goffin

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Dominic Thiem cede un set contro Benoit Paire ma approda agli ottavi di finale. David Goffin supera facilmente Ivo Karlovic.

Denis Istomin vince un altro match maratona, dopo aver sconfitto Novak Djokovic, ed approda agli ottavi di finale.

L’uzbeko ha sconfitto in cinque set lo spagnolo Pablo Carreno Busta (6-4 4-6 6-4 4-6 6-2), che stava cercando di conquistare il primo approdo in carriera nella seconda settimana di un torneo dello Slam. Istomin ha piazzato il break decisivo nel sesto gioco del quinto set.

Serena Williams supera la numero 92 del mondo Nicole Gibbs con un 6-1 6-3 maturato in un’ora e 5 minuti e approda agli ottavi senza ancora aver ceduto un set nel torneo.

In ottavi l’ex numero 1 del mondo se la vedrà con la testa di serie numero 16 Barbora Strycova, che ha avuto ragione della francese Caroline Garcia per 6-2 7-5.

Johanna Konta ha superato con impressionante facilità l’esame Caroline Wozniacki, battendo l’ex-numero 1 del mondo con un netto 6-3 6-1.

Ekaterina Makarova elmina Dominika Cibulkova.

Vittoria a sorpresa della qualificata Jennifer Brady, che supera la testa di serie numero 14 e semifinalista a Wimbledon Elena Vesnina per 7-6(4) 6-2.

Ora sfiderà Mirjana Lucic-Baroni, che, dopo essersi presa l’illustre scalpo di Aga Radwanska in secondo turno, liquida anche la greca Maria Sakkari per 6-3 6-4.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 3* Turno

