Da Melbourne: Roger Federer “E’ Nishikori il favorito del prossimo incontro… Forse, ma non ha importanza”

Queste le dichiarazioni di Roger Federer dopo l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open.

Dichiara Federer: “Speravo di giocare meglio contro i giocatori che hanno un ranking più alto del mio perché suppongo di conoscerli meglio e conosco questi tipi di match molto bene, avendone giocati molti durante gli anni. A volte può essere più facile giocare contro di loro che contro un qualificato, o qualcuno che hai affrontato poche volte. Comunque non mi aspettavo una cosa del genere, onestamente, soprattutto questo tipo di punteggio, e il fatto di non aver dovuto fronteggiare nessuna palla break è stato incredibile.

Questa è stata una grossa sorpresa per me. Questa partita è stato un importantissimo test per valutare la mia condizione mentale, per vedere se sono capace di restare in un match punto dopo punto, e sono stato capace di farlo. È di questo che sono particolarmente felice. Dalla linea di fondo ho giocato molto meglio rispetto ai primi due turni e di quest sono davvero contento”.

“Sì, è Nishikori il favorito del prossimo incontro… Forse ma non ha importanza, devo ancora giocare con Kei. Non so chi è avvantaggiato, ma sicuramente lui ha giocato più tennis di me nei mesi scorsi. Però siamo in una nuova stagione e vedremo cosa accadrà.”