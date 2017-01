Australian Open 2017 Day5: il re che torna, la solidità del numero 1 e il lottatore italiano

Semplicemente King Roger: Roger Federer, qualora ci fosse ancora bisogno di dirlo, è tornato. Spazzato via in 3 set facili facili il ceco Berdych, il primo vero test probante dopo il rientro che doveva rappresentare uno scoglio duro da superare e che invece si è rivelato molle, debole…insomma, il solito perdente di successo per molti. Roger rispetto ai primi due turni australiani è salito notevolmente di livello e adesso diventerà avversario scomodo da affrontare per tutti: resta da chiedersi quando il ceco riuscirà ad affermarsi definitivamente, visto che non riesce a battere neppure un Federer al rientro dopo 6 mesi. Nel frattempo, ciò che sembrava difficile si realizza: l’ennesima seconda settimana Slam dello svizzero.

La numero 1 che cresce: Angelique Kerber scaccia i fantasmi dei turni precedenti e offre finalmente una prestazione all’altezza della sua posizione nel ranking. La meno forte delle sorelle Pliskova al terzo turno non può rappresentare un avversario scomodo ma ciò che finalmente piace della tedesca è la sua solidità mentale: adesso che la mente va e le gambe sembrano girare un po’ di più con il gioco non solo difensivo, riuscirà Angelique a riprendersi nuovamente lo scettro di Melbourne? Molto ci dirà in merito il prossimo turno contro la Vandeweghe: il test sarà davvero rivelatore…

Andreas, orgoglio italiano: l’Italtennis si aggrappa disperatamente ad Andreas Seppi e viene ripagata con la moneta più preziosa, la vittoria. Non era facile dopo la sbornia di emozioni del successo su Nick Kyrgios e seppur l’avversario odierno fosse di ben altra caratura, l’insidia della sconfitta era sempre dietro l’angolo. Andreas ha smarrito all’inizio il suo gioco ma poi, mettendo a tacere anche la stanchezza e qualche piccolo dolorino, è riuscito a rimontare il belga Darcis per poi superarlo di slancio senza cadere nell’insidia del quinto set. Agli ottavi sarà scontro con lo svizzero Wawrinka, uno che per intenderci in Australia gioca bene, benissimo e che sembra essere salito di livello rispetto all’esordio balbettante a Melbourne. È la partita ideale per Seppi: nulla da perdere e tutto da guadagnare. Sicuramente lui scenderà in campo con il coltello fra i denti e se magari Stan the Man non sarà brillante l’italiano sarà pronto ad approfittarne. Nel frattempo, ancora una volta, grazie Andreas.

Venus va veloce, Svetlana rallenta: camminando sottotraccia a Melbourne, Venus Williams infila la seconda settimana Slam spazzando in un battibaleno la malcapitata cinese Duan. La venere nera del tennis sembra non risentire degli anni che passano e si candida a essere la mina vagante del tabellone. Rallenta invece rispetto ai primi due turni la russa Kuznetsova: contro la serba Jankovic è una maratona che porta a casa solo 9/7 al terzo. Svetlana in Australia ha spesso regalato prestazioni di altissimo livello: se resiste al caldo e alla fatica, anche il 2017 potrebbe vederla nelle fasi salienti del torneo.

Favole che finiscono, favole che continuano: finisce la favola dell’australiana Barty, la giovane aussie che lasciò il tennis ancora ragazzina e che da poco è tornata nel circuito per cercare di risalire in alto. Rimane in doppio con la fidata amica Casey Dellacqua con cui proverà a dare una grande gioia al pubblico locale. Continuano invece le favole della rumena Cirstea, sparita dai radar del tennis femminile da un paio d’anni e oggi agli ottavi così come il britannico Evans, decisamente on fire in questo inizio di stagione e oggi abile a eliminare Tomic di fronte al suo pubblico mentre Misha Zverev con il suo tennis d’antan non sente ragione di tornare a casa e continua a regalare giocate eleganti e nostalgiche ai tanti tifosi che lo esaltano sugli spalti.

La solidità di Andy di Dunblane: Murray continua la sua marcia e nel terzo turno supera agevolmente Querrey. Contro l’americano potevano sorgere problemi ma Andy ha rasentato la perfezione: tennis solido ed efficace con le prime palle velocissime dell’americano che niente hanno potuto. Adesso che Djoker è fuori dal torneo, Murray sentirà meno pressione e riuscirà a sfatare il tabù australiano? Gli indizi ci sono tutti…

Alessandro Orecchio