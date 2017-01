Australian Open: Un grande Federer, ma… (di Marco Mazzoni)

“Picasso in RLA tonight welcome back & thanks”. Rubo questo bel tweet a Paul Annacone, sintesi perfetta della sinfonia tennistica suonata stamattina da Roger Federer sul centrale di Melbourne. Tennis in purezza, stellare, di una bellezza e varietà da innamorarsi ancora, per l’ennesima volta. 6 mesi dopo il suo ultimo torneo 2016, il nostro sport ha ritrovato il suo campione più ammirato, di nuovo capace di giocare ad altissimo livello, con una qualità superiore. Unica.

Molti (incluso il sottoscritto) “temevano” la potenza di Berdych, in un torneo in cui ha spesso giocato bene, e su di un campo rapido, quindi ideale per esaltare la velocità delle sue accelerazioni. Invece è andato in scena un film totalmente diverso, in cui il ceko – ora seguito da Goran Ivanisevic – è stato solo attore non protagonista, o meglio, semplice comparsa…

One man show. Federer ha giocato con una intensità, velocità e qualità mostruose, se pensiamo che era reduce da un’assenza così lunga, a 35 anni suonati e senza essersi testato veramente in campo, eccetto il bel match vs. Alex Zverev alla Hopman. Lì si era intravista la solita classe di Roger, un talento che avrà anche a 70 o più anni con una racchetta in mano; ma c’era ancora molta ruggine, qualche incertezza nell’approccio alla palla, una prima che andava e veniva, e tanti altri tasselli da sistemare. Stamattina (o stasera, visto l’orario down under) il prestigiatore svizzero sembra aver sistemato tutto, e magicamente riportato all’indietro l’orologio, quasi fosse tornato uno splendido 26enne, al top della sua carriera, a tratti ingiocabile.

Questo pare aver detto il campo. Pare. Perché insinuo qualche dubbio dopo cotanta prestazione? Perché oggi Federer ha luccicato come oro vero, purissimo; ma forse non è tutto oro quel che luccica, o almeno, è necessario a mio avviso andarci ancora molto piano.

La certezza è che Federer sembra stare molto bene fisicamente. I problemi fisici paiono un lontano ricordo, e la sua velocità e reattività in campo è stata notevole. Anche il servizio l’ha sostenuto alla grande, con percentuali di realizzazione impressionanti. Da anni le sue vittorie più importanti (nel singolo match, o torneo) sono sempre dipese dalla massima efficienza della sua battuta, prime palle vincenti e seconde poco attaccabili. Quando Roger serve così, e riesce a farlo a lungo, batterlo è ancora molto difficile. Probabile che nel lungo autunno abbia lavorato moltissimo sulla battuta, era la cosa più importante per provare a tornare protagonista.

Altra certezza pare la sua voglia. Sguardo intenso, a tratti “cattivo”, molto focalizzato perché l’avversario era uno di quelli veri, che l’ha battuto più volte, anche negli Slam. Quindi primo match importante, in cui testare il suo livello e riassaporare sensazioni importanti. Quello delle sensazioni penso che sia stato l’aspetto più gradito a Roger. E’ partito forte, fortissimo, e via via che il suo gioco scorreva leggero e vincente, e che lo score gli dava ragione, ha provato un po’ di tutto, e gli è riuscito un po’ tutto. Per quello parlavo di vero “One man show”, perché si sono viste cose splendide, in tutte le fasi di gioco, inclusi alcuni recuperi importanti, segnale di fiducia nel suo fisico e nella sua condizione tecnica. Quando Federer è in fiducia, delle sue corde può uscire letteralmente di tutto, e può batterli proprio tutti.

Allora perché insinuavo dei dubbi, cercando di tenere a freno l’entusiasmo dei suoi milioni di tifosi ed estimatori? Perché da un campione come Roger, e vs. un rivale come Berdych, un match del genere era uno scenario plausibile. Mi spiego.

La sensazione che ho avuto guardando il match senza farmi troppo “abbagliare” dalle magie balistiche del campionissimo, è stata quella di una non-partita. Federer ha iniziato benissimo, ha trovato immediatamente un tempo di gioco rapidissimo impattando alla perfezione le palle veloci e pulite del rivale, che gli arrivavano alla sua altezza ideale e belle pesanti, quindi per la sua “manina” relativamente facili da rigiocare con velocità, anticipo, più angolo e rotazione. Berdych è stato massacrato con contropiedi che hanno messo a nudo la sua relativa lentezza, e poco sostenuto dal servizio è andato subito sotto. Spettacolare colpitore, ma tutt’altro che pugnace e sveglio in campo, il bel Tomas non ha opposto resistenza, nel senso che non ha cambiato di una virgola il suo tennis, che non funzionava e al contrario innescava scintille in quello di Roger, infiammandolo. Il ceko non ha provato mai una vera svolta, a sporcare le traiettorie, a fare qualcosa di diverso, assistendo quasi in silenzio alla musica del rivale, restandone forse inconsciamente incantato. Ha risposto così così, è venuto poco a rete, insomma, è stato una spalla ideale per un sublime allenamento agonistico del “Re”. Per questo il match di oggi va preso come una bellissima partita, squisita, ma non un test così probante sulla reale condizione di Roger, mai messo in difficoltà.

Tutto bene per Roger insomma, perché comunque aver ritrovato questo livello resta una impresa importante, che gli renderà massima fiducia per il resto della stagione e per affrontare domenica Kei Nishikori. Ma già vs. il nipponico sarà un’altra musica, e non mi stupirei di vedere un Federer assai più in difficoltà, più falloso e meno preciso. Intanto Kei è un razzo in campo, arriverà con maggior anticipo sulle palle dello svizzero, e ha tecnica per chiudere gli angoli e sporcare maggiormente le traiettorie; inoltre risponderà con altra intensità e continuità, facendo giocare Roger di più, tenendolo maggiormente nello scambio a prendersi rischi.

Tutto sembra presagire una grande partita tra i due. La stagione è appena iniziata, e non promette malaccio…

Marco Mazzoni

@marcomazz