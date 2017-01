Da Melbourne: Denis Istomin dal “quasi perdere con Gunneswaran alla vittoria con Novak Djokovic

Denis Istomin ha potuto accedere al tabellone principale dell’Open d’Australia grazie ad una wild card, ottenuta dopo aver superato i playoff Asiatici nello scorso mese di dicembre.

Durante la semifinale dello stesso evento, contro Gunneswaran, l’uzbeko difendeva il terzo match point a sfavore con un vincente che sarebbe terminato in campo per una questione di millimetri. Istomin, alla fine, avrebbe finito per portare a casa quell’ incontro così sofferto.

E quei millimetri, senza dubbio, hanno dato il la ad una serie di eventi che lo hanno condotto fino a Melbourne ed alla strabiliante vittoria contro Djokovic. Come si suol dire: “I casi della vita”.

Edoardo Gamacchio