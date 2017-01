Australian Open Juniores: Il Tabellone Principale Femminile. Quattro le azzurre ai nastri di partenza

Sono quattro le azzurrine nei main draw degli Australian Open Junior Championships, torneo di categoria Grade A che inizierà nella notte italiana.

Al via Maria Vittoria Viviani, Lisa Piccinetti, Federica Bilardo e Tatiana Pieri.

Il Main Draw – Parte Alta

[1] Rebeka Masarova vs Himari Sato

Xin Yu Wang vs Maria Vittoria Viviani

Baijing Lin vs Malene Helgo

Patricia Apisah vs [13] Carson Branstine

[10] Mai Hontama vs Nicole Mossmer

Mihika Yadav vs Ali Collins

Ekaterina Vishnevskaya vs Lisa Mays

Pei Hsuan Chen vs [8] Iga Swiatek

[4] Emily Appleton vs Johana Markova

Seone Mendez vs Jimena Rodriguez-Benito

Oleksandra Andrieieva vs Eleonora Molinaro

Zoe Kruger vs [14] Yuki Naito

[12] Caty McNally vs Gabriella Da Silva Fick

Mihaela Lorena Marculescu vs Chengyiyi Yuan

I-Hsuan Cho vs Ivana Popovic

Lisa Piccinetti vs [7] Bianca Vanessa Andreescu

Il Main Draw – Parte Bassa

[6] Jodie Anna Burrage vs Federica Bilardo

Michaela Haet vs Hurricane Tyra Black

Naho Sato vs Eunhye Lee

Mahak Jain vs [11] Marta Kostyuk

[15] Natasha Subhash vs Sofya Lansere

Anri Nagata vs Alexandra Bozovic

Thasaporn Naklo vs En Shuo Liang

Maja Chwalinska vs [3] Xiyu Wang

[5] Olga Danilovic vs Aleksa Cveticanin

Lea Boskovic vs Shuyue Ma

Zeel Desai vs Kaitlin Staines

Jule Niemeier vs [9] Ayumi Miyamoto

[16] Elena Rybakina vs Yang Lee

Denisa Hindova vs Selina Turulja

Tatiana Pieri vs Astrid Wanja Brune Olsen

Violet Apisah vs [2] Taylor Johnson