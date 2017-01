Andreas Seppi liquida Darcis in quattro set e accede agli ottavi di finale degli AO! Ora la sfida con Wawrinka (Video)

Bella vittoria per Andreas Seppi al terzo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).

L’azzurro ha superato il belga Steve Darcis, 32 anni, Nr. 71 del mondo,con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(1) 7-6(2) in tre ore e undici minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il campione elvetico Stan Wawrinka, in un match tanto proibitivo quanto sfidante.

Grande prestazione per l’azzurro. Ancora una volta impeccabile sotto tutti i i punti di vista: mentale, fisico e qualitativo. Continua il percorso netto in un grande torneo di Andreas, caratterizzato da un alto livello tenuto al servizio e da un tennis che raramente ha saputo unire così bene l’efficacia e la pulizia di gioco.

Primo set: partenza lenta e attenta dei due tennisti. Il primo brivido lo procura l’azzurro, bravo a procurarsi una palla break nel quarto gioco.

Darcis la annulla ed e’ abile da fondo a mettere in difficoltà Seppi con il suo stesso gioco, solido e regolare.

Il break belga nel settimo game ne è la conseguenza e lancia Darcis verso la conquista del primo parziale.

Andreas è in difficoltà: deve prima annullare un set point sul proprio servizio nel nono gioco ma nulla può nel game successivo.

Servizio tenuto a 15 dal belga e 6-4 Darcis in 41 minuti di gioco.

Secondo set: sale il livello dei due tennisti, attenti a non concedere nulla all’avversario sul proprio servizio e concentrati su ogni 15.

Il set scorre regolare ma la classica zampata di Andreas è dietro l’angolo.

Accade nel decimo gioco, con l’altoatesino che opera il break a 15 e riequilibra la situazione.

È 6-4 Seppi in 36 minuti di gioco.

Terzo set: le poche emozioni vissute nei primi due set vengono subito dimenticate in questo parziale.

Seppi sfrutta l’onda di entusiasmo e passa ancora. Sul 2-0 per l’azzurro si pensa che il match stia prendendo binari favorevoli per l’italiano ma la situazione cambia velocemente.

Un blackout azzurro porta a quattro giochi consecutivi per Darcis, abile a portarsi avanti nel punteggio.

Il set e il match svoltano nel decimo game. Darcis, al servizio per il set, subisce il controbreak di Seppi che, raggiunto l’equilibrio, porta l’incontro al tiebreak.

Il tiebreak è una sinfonia azzurra, con Andreas che gioca in maniera perfetta e, meritatamente concede solo un punto all’avversario.

È 7-6(1) in 58 minuti di gioco.

Quarto set: il set appena concluso sembra decisivo e l’azzurro parte subito per chiudere il discorso.

Sembra riuscirci nel quinto game, quando brekka nuovamente Darcis e si porta a pochi passi dal successo.

L’apprezzabile reazione belga c’è e si concretizza in un lottatissimo ottavo gioco, dove, alla seconda palla break a disposizione, il belga controbrekka e impatta sul 4-4.

Non succede più nulla sino al tiebreak, ancora una volta decisivo ai fini della sorta del set.

Ed è ancora un dominio azzurro, con Seppi che sale ulteriormente di livello e interpreta il tiebreak in maniera impeccabile: e’ l’accesso agli ottavi di finale!

È 7-6(2) per l’italiano in 56 minuti di gioco.

Il tiebreak del quarto set



La partita punto per punto



GS Australian Open S. Darcis S. Darcis 6 4 6 6 A. Seppi A. Seppi 4 6 7 7 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Darcis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Darcis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Davide Sala