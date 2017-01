Australian Open 2017 Day4: l’eroe che cade, l’eterna incompiuta e l’Italia che non sorride

La caduta di un dio: Novak Djokovic è fuori dagli Australian Open, frutto per molti della separazione scellerata da Boris Becker a favore della terapia degli abbracci mentre per altri “solo” la diretta conseguenza di una condizione psicofisica lontana anni luce da quella cui il terminator serbo in passato ci ha abituato. Di certo la caduta fa rumore perché arriva già al secondo turno dello Slam australiano, il suo fortino, dove in passato ha dettato legge e ha sconfitto avversari senza alcun problema. Istomin che l’ha battuto in cinque set ha giocato la partita della vita ma è proprio il serbo che sembra aver smarrito il suo tennis, sempre in difesa con un dritto che prima spingeva a meraviglia e adesso non punge e una solidità mentale che non è più tale. Fa male, tanto, vedere un uomo che abbiamo ritenuto invincibile e che invece da Wimbledon dell’anno scorso fa più notizia per le sue sconfitte che per le vittorie. Sembrava impossibile perdere nel 2016 la leadership del ranking, sembrava impossibile uscire così presto da un Major: sarà possibile tornare lassù in alto?

L’eterna incompiuta: ancora una sconfitta Slam per Aga Radwanska, giocatrice dal tocco sopraffino e dal tennis elegante che però non è riuscita finora a vincere un torneo del Grande Slam. La Lucic Baroni che ti elimina in due set non è di certo Serena Williams ma stavolta, al di là di qualche bel tocco e di alcune giocate estremamente eleganti, la polacca è sembrata fuori forma: l’inizio del 2017 è stato assai negativo, adesso urge recuperare le energie, la forma e la consapevolezza che sì, uno Slam prima o poi lo porterà a casa. Non deve diventare un’ossessione ma sappiamo che il coronamento per un tennista professionista è la vittoria di un torneo Major: davvero Aga non può cullare questa ambizione?

I grandi che vogliono tornare tali: Rafa Nadal e Serena Williams arrivavano a Melbourne con più incognite che certezze, ma adesso che i primi due turni sono volati via senza alcun problema, le loro sicurezze vanno crescendo di pari passo con la consapevolezza di poter tornare a fare la voce grossa nei loro palcoscenici abituali. Per la vittoria finale in pochi avrebbero scommesso sull’iberico ma nel tennis, si sa, le cose cambiano rapidamente…

Un terzetto d’assi: Karolina Pliskova, Milos Raonic e Grigor Dimitrov avanzano compatti e senza alcuna intenzione di arrestare la loro corsa. Se per il bulgaro si può parlare di un gradito ritorno (oggi ha ceduto il primo set di schianto ma poi ha regolato il coreano astro nascente Chung), la Pliskova e Raonic affermano a voce alta il loro status di campioni. Dopo New York la Pliskova è ancora più cattiva mentre il canadese bombardiere sembra sempre più sicuro dei propri devastanti mezzi. È tempo di stappare lo champagne e portare a casa la prima vittoria Slam?

L’Italia quasi fuori: l’Italia che si aggrappa al solo Seppi oggi saluta mestamente il suo tennista forse più talentuoso, quel Fabio Fognini che dopo la vittoria su Feliciano Lopez sembrava finalmente centrato sul suo tennis e meno distratto dal nervosismo spesso imperante. Spiace perché dopo la Vinci assistiamo a un altro italiano che afferma di non aver capito nulla nelle fasi iniziali del suo match odierno, fattore che colpisce perché di certo Fognini Paire lo conosce, nei suoi pregi e nei suoi difetti. Oggi Fabio ha rincorso sempre il transalpino e se ha portato la partita al quinto set è stato forse più per l’incapacità di chiuderla prima del talentuoso Benoit che per propri grandi meriti. Il percorso di “redenzione” è appena cominciato e il tempo è dalla parte del ligure: con Davin cambierà però davvero la musica?

Alessandro Orecchio