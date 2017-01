Australian Open: Risultati Day 5. Live dettagliato. Nessun problema per Andy Murray. Ok Wawrinka. Avanza Tsonga. La Kerber agli ottavi di finale

Questi i risultati con il Live dettagliato dall’Australian Open, prima prova stagionale del Grand Slam.

Il numero uno del mondo Andy Murray domina Sam Querrey, mentre Stan Wawrinka rimonta Troicki e adesso attende Seppi. Tsonga supera Sock.

Continua a vincere Mischa Zverev che si è imposta in quattro set sul tunisino Jaziri.

Angelique Kerber avanza agli ottavi di finale dopo aver battuto Krystina Pliskova per 6-0 6-4. Nel primo set, durato appena 19 minuti, la Kerber è stata la dominatrice assoluta, mentre nel secondo, Krystina è stato più in partita. Ora sfiderà per l’accesso ai quarti di finale Coco Vandeweghe che si è imposto per 7-5 al terzo set su Eugenie Bouchard.

Anastasia Pavlyuchenkova ha sconfitto decisamente a sorpresa l’ucraina Elina Svitolina per 7-5, 4-6, 6-3. La Pavlyuchenkova affronterà al prossimo ostacolo in un derby russo Svetlana Kuznetsova, che ha eliminato Jelena Jankovic.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 3* Turno

Rod Laver Arena – 01:00

1. Eugenie Bouchard – Coco Vandeweghe



GS Australian Open E. Bouchard E. Bouchard 4 6 5 C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 3 7 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Vandeweghe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 4-4 → 4-5 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Vandeweghe 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 1-0 → 2-0 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. (1) Angelique Kerber – Kristyna Pliskova



GS Australian Open A. Kerber [1] A. Kerber [1] 6 6 Kr. Pliskova Kr. Pliskova 0 4 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Kr. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kr. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-0 → 6-0 Kr. Pliskova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Kr. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. (4) Stan Wawrinka – (29) Viktor Troicki



GS Australian Open S. Wawrinka [4] S. Wawrinka [4] 3 6 6 7 V. Troicki [29] V. Troicki [29] 6 2 2 6 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 V. Troicki 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Troicki 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Troicki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 V. Troicki 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-0 → 4-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 2-0 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 3-1 → 3-2 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Troicki 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – 09:00

1. Ashleigh Barty – Mona Barthel



2. (10) Tomas Berdych – (17) Roger Federer



Margaret Court Arena – 01:00

1. (11) Elina Svitolina – (24) Anastasia Pavlyuchenkova



GS Australian Open E. Svitolina [11] E. Svitolina [11] 5 6 3 A. Pavlyuchenkova [24] A. Pavlyuchenkova [24] 7 4 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 3-5 → 3-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Svitolina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. (12) Jo-Wilfried Tsonga – (23) Jack Sock



GS Australian Open J. Tsonga [12] J. Tsonga [12] 7 7 6 6 J. Sock [23] J. Sock [23] 6 5 7 3 Vincitore: J. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 J. Sock 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 1-2 → 2-2 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 5-5 → 6-5 J. Tsonga 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Tsonga 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Ying-Ying Duan – (13) Venus Williams



GS Australian Open Y. Duan Y. Duan 30 1 0 V. Williams [13] • V. Williams [13] 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Williams 15-0 15-15 15-30 0-3 Y. Duan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 0-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 Y. Duan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Williams 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-5 → 1-5 V. Williams 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-4 → 0-5 Y. Duan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 V. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – 09:00

1. Lukas Lacko – (5) Kei Nishikori



2. (32) Anastasija Sevastova – (7) Garbiñe Muguruza



Hisense Arena – 01:30

1. Jelena Jankovic – (8) Svetlana Kuznetsova



GS Australian Open J. Jankovic J. Jankovic 4 7 7 S. Kuznetsova [8] S. Kuznetsova [8] 6 5 9 Vincitore: S. Kuznetsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-9 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 7-8 → 7-9 J. Jankovic 0-15 15-15 15-30 15-40 7-7 → 7-8 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 ace 7-6 → 7-7 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-6 → 7-6 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Kuznetsova 0-15 df 0-30 df 0-40 6-5 → 7-5 J. Jankovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 J. Jankovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Kuznetsova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 J. Jankovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kuznetsova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Jankovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-5 → 3-5 J. Jankovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Jankovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Jankovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Jankovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Non prima delle ore: 04:00

2. (1) Andy Murray – (31) Sam Querrey



GS Australian Open A. Murray [1] A. Murray [1] 6 6 6 S. Querrey [31] S. Querrey [31] 4 2 4 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Murray 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Murray 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Non prima delle ore: 06:00

3. (27) Bernard Tomic – Daniel Evans



GS Australian Open B. Tomic [27] B. Tomic [27] 30 5 0 D. Evans • D. Evans 40 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Evans 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Tomic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

Show Court 2 – 01:00

1. (1) Bethanie Mattek-Sands / Mike Bryan – (1) Arina Rodionova / John-Patrick Smith



GS Australian Open B. Mattek-Sands / M. Bryan [1] B. Mattek-Sands / M. Bryan [1] 6 4 10 Ar. Rodionova / J. Smith Ar. Rodionova / J. Smith 4 6 6 Vincitore: B. Mattek-Sands M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Ar. Rodionova / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40- 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ar. Rodionova / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Mattek-Sands / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Ar. Rodionova / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 Ar. Rodionova / J. Smith 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 3-2 Ar. Rodionova / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ar. Rodionova / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ar. Rodionova / J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Ar. Rodionova / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Ar. Rodionova / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Mattek-Sands / M. Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 3-1 → 3-2 Ar. Rodionova / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ar. Rodionova / J. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / M. Bryan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Samantha Stosur / Shuai Zhang – Sania Mirza / Barbora Strycova



GS Australian Open S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 1 4 S. Mirza / B. Strycova [4] S. Mirza / B. Strycova [4] 6 6 Vincitore: S. Mirza B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Mirza / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Mirza / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Mirza / B. Strycova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-0 → 3-1 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Mirza / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Mirza / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Mirza / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-4 → 1-4 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 S. Mirza / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Mirza / B. Strycova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Mischa Zverev – Malek Jaziri



GS Australian Open M. Zverev M. Zverev 6 4 6 6 M. Jaziri M. Jaziri 1 6 3 0 Vincitore: M. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 4-0 → 5-0 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Jaziri 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-0 → 4-0 M. Jaziri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Sorana Cirstea – Alison Riske



GS Australian Open S. Cirstea • S. Cirstea 0 6 4 A. Riske A. Riske 0 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Cirstea 4-4 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Riske 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Riske 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Riske 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Cirstea 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Show Court 3 – 01:00

1. (15) Rohan Bopanna / Pablo Cuevas – (15) Alex Bolt / Bradley Mousley



GS Australian Open R. Bopanna / P. Cuevas [15] R. Bopanna / P. Cuevas [15] 6 6 4 A. Bolt / B. Mousley A. Bolt / B. Mousley 2 7 6 Vincitore: A. Bolt B. Mousley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 3-4 A. Bolt / B. Mousley 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Bopanna / P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Bopanna / P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Steve Darcis – Andreas Seppi



GS Australian Open S. Darcis S. Darcis 6 4 6 6 A. Seppi A. Seppi 4 6 7 7 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Darcis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Darcis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. (5) Yung-Jan Chan / Lukasz Kubot – (5) Daria Gavrilova / Luke Saville



GS Australian Open Y. Chan / L. Kubot [5] Y. Chan / L. Kubot [5] 6 7 D. Gavrilova / L. Saville D. Gavrilova / L. Saville 3 5 Vincitore: Y. Chan L. Kubot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Chan / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Gavrilova / L. Saville 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Y. Chan / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 D. Gavrilova / L. Saville 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Y. Chan / L. Kubot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Y. Chan / L. Kubot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Chan / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 5-3 → 6-3 D. Gavrilova / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 4-3 → 5-3 Y. Chan / L. Kubot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Chan / L. Kubot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Y. Chan / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Gavrilova / L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Chan / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez – Matthew Barton / Matthew Ebden



GS Australian Open P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0 0 M. Barton / M. Ebden • M. Barton / M. Ebden 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Barton / M. Ebden 0-0

Court 7 – 01:00

1. Robert Lindstedt / Michael Venus – Ivan Dodig / Marcel Granollers



GS Australian Open R. Lindstedt / M. Venus R. Lindstedt / M. Venus 6 3 6 I. Dodig / M. Granollers [9] I. Dodig / M. Granollers [9] 4 6 7 Vincitore: I. Dodig M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 3-2 → 3-3 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 3-5 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. (3) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina – (3) Liezel Huber / Maria Sanchez



GS Australian Open E. Makarova / E. Vesnina [3] E. Makarova / E. Vesnina [3] 6 6 L. Huber / M. Sanchez L. Huber / M. Sanchez 3 1 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Huber / M. Sanchez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Huber / M. Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 3-1 → 4-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Huber / M. Sanchez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Huber / M. Sanchez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Huber / M. Sanchez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 L. Huber / M. Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Huber / M. Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Huber / M. Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Abigail Spears / Juan Sebastian Cabal – Lucie Hradecka / Radek Stepanek



GS Australian Open A. Spears / J. Cabal A. Spears / J. Cabal 6 7 L. Hradecka / R. Stepanek [7] L. Hradecka / R. Stepanek [7] 4 6 Vincitore: A. Spears J. Cabal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Spears / J. Cabal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Hradecka / R. Stepanek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Hradecka / R. Stepanek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Spears / J. Cabal 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Risultato 6-1 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 4-0 L. Hradecka / R. Stepanek 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df df 2-0 → 3-0 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Hradecka / R. Stepanek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. (4) Henri Kontinen / John Peers – (4) Marcos Baghdatis / Gilles Muller



GS Australian Open H. Kontinen / J. Peers [4] H. Kontinen / J. Peers [4] 6 6 M. Baghdatis / G. Muller M. Baghdatis / G. Muller 3 2 Vincitore: H. Kontinen J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Baghdatis / G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Baghdatis / G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Baghdatis / G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 M. Baghdatis / G. Muller 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Baghdatis / G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 8 – 01:00

1. Julien Benneteau / Jeremy Chardy – Dominic Inglot / Florin Mergea



GS Australian Open J. Benneteau / J. Chardy J. Benneteau / J. Chardy 6 6 6 D. Inglot / F. Mergea [16] D. Inglot / F. Mergea [16] 3 7 7 Vincitore: D. Inglot F. Mergea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 D. Inglot / F. Mergea 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Inglot / F. Mergea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Inglot / F. Mergea 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Inglot / F. Mergea 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 D. Inglot / F. Mergea 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 5-4 → 5-5 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Inglot / F. Mergea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Inglot / F. Mergea 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Inglot / F. Mergea 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Inglot / F. Mergea 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Inglot / F. Mergea 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Benneteau / J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Inglot / F. Mergea 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Benneteau / J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Jurgen Melzer / Aisam-Ul-Haq Qureshi – Brian Baker / Nikola Mektic



GS Australian Open J. Melzer / A. Qureshi J. Melzer / A. Qureshi 4 3 B. Baker / N. Mektic B. Baker / N. Mektic 6 6 Vincitore: B. Baker N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-4 → 3-4 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Baker / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Baker / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Baker / N. Mektic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 B. Baker / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Baker / N. Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Melzer / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Baker / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Melzer / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Baker / N. Mektic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 J. Melzer / A. Qureshi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Marc Polmans / Andrew Whittington – Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin



GS Australian Open M. Polmans / A. Whittington M. Polmans / A. Whittington 0 6 6 D. Nestor / E. Roger-Vasselin [8] D. Nestor / E. Roger-Vasselin [8] 6 3 4 Vincitore: M. Polmans A. Whittington Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Polmans / A. Whittington 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 0-3 D. Nestor / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Polmans / A. Whittington 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

4. (8) Vania King / Yaroslava Shvedova – (8) Danka Kovinic / Laura Siegemund



GS Australian Open V. King / Y. Shvedova [8] • V. King / Y. Shvedova [8] 0 6 2 D. Kovinic / L. Siegemund D. Kovinic / L. Siegemund 0 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. King / Y. Shvedova 2-3 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 D. Kovinic / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Kovinic / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 13 – 02:00

1. (12) Andrea Hlavackova / Shuai Peng – (12) Karin Knapp / Mandy Minella



GS Australian Open A. Hlavackova / S. Peng [12] A. Hlavackova / S. Peng [12] 6 6 K. Knapp / M. Minella K. Knapp / M. Minella 3 2 Vincitore: A. Hlavackova S. Peng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 K. Knapp / M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Knapp / M. Minella 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Knapp / M. Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Knapp / M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Hlavackova / S. Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Knapp / M. Minella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Knapp / M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Hlavackova / S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Alizé Cornet / Magda Linette – Eri Hozumi / Miyu Kato



GS Australian Open A. Cornet / M. Linette A. Cornet / M. Linette 6 3 3 E. Hozumi / M. Kato E. Hozumi / M. Kato 3 6 6 Vincitore: E. Hozumi M. Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Cornet / M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cornet / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Hozumi / M. Kato 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Hozumi / M. Kato 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Cornet / M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Cornet / M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

3. Louisa Chirico / Elise Mertens – Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic



GS Australian Open L. Chirico / E. Mertens L. Chirico / E. Mertens 0 6 1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 6 3 6 Vincitore: M. Lucic-Baroni A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Chirico / E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Chirico / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Chirico / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Chirico / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Chirico / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 L. Chirico / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Chirico / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Chirico / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 L. Chirico / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 L. Chirico / E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Chirico / E. Mertens 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 20 – 01:00

1. (11) Jean-Julien Rojer / Horia Tecau – (11) Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop



GS Australian Open J. Rojer / H. Tecau [11] J. Rojer / H. Tecau [11] 6 6 W. Koolhof / M. Middelkoop W. Koolhof / M. Middelkoop 3 4 Vincitore: J. Rojer H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 W. Koolhof / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 W. Koolhof / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Lauren Davis / Megan Moulton-Levy – Katarina Srebotnik / Saisai Zheng



GS Australian Open L. Davis / M. Moulton-Levy L. Davis / M. Moulton-Levy 3 3 K. Srebotnik / S. Zheng [13] K. Srebotnik / S. Zheng [13] 6 6 Vincitore: K. Srebotnik S. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Davis / M. Moulton-Levy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 K. Srebotnik / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Davis / M. Moulton-Levy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Srebotnik / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Gabriela Dabrowski / Michaella Krajicek – Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez