Da Melbourne: Benoit Paire felice per la vittoria e per non aver preso alcun warning

Benoit Paire ha vinto oggi uno dei migliori incontri di giornata all’Australian Open dopo aver eliminato il nostro Fabio Fognini per 6-3 al quinto set.

Al termine della partita Benoit era visibilmente felice per il risultato ottenuto ma anche per il comportamento mostrato nell’incontro con l’attuale n.2 d’Italia.

“Sono contento. Ho lavorato duro in questi mesi, ho fatto una dura pre-season e sto finalmente raccogliendo i frutti del lavoro svolto.

Tutto quello che ho fatto oggi mi rende molto felice, perché sono stato anche più sereno durante la partita e non ho preso preso nessun avvertimento durante l’incontro e per me questa è una cosa molto positiva”.